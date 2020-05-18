Apple ID şifresi kırma ya da iPhone Ekran Kilidi Şifresi kırma işlemleri yapmak için bir uygulama arıyorsanız, iMyFone LockWiper tam olarak bunun için üretilmiş durumda. Satın almak için bu adresi ziyaret edin.

iPhone’un ekran kilidi şifresini veya Apple ID kimliğini unutmak, en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi. Malum, dört bir yanımızın şifrelerle dolduğu dijital çağda hepsini birden akılda tutmak bazen zor olabiliyor. Fakat bunların hepsini iMyFone LockWiper ismi verilen uygulama sayesinde kolayca yapabilirsiniz.

iOS kullanıcılarının bildiği üzere Apple ID bilgilerinizi unuttuğunuzda ya da ekran kilidi şifrenizi kaybettiğinizde, bunu geri getirmek neredeyse imkansız. Cihazınızı kurtarmak için yapacağınız işlerin başında ise komple sıfırlama işlemi geliyor. Bu da dosyalarınızın kaybolması demek oluyor. Tüm bunlar olmadan işlem yapmak istiyorsanız, iMyFone LockWiper size farklı bir alternatif sunuyor.

iMyFone LockWiper ile Apple Kimliği ve iPhone Ekran Kilidi Şifresi Sıfırlama başlıklı yazımızdan, uygulamayı nasıl kullanacağınızı daha ayrıntılı şekilde görebilirsiniz. Yazımızda yer alan adımları izlediğinizde, şifrelerinizi dosya kaybı yaşamadan kurtarmanız ya da sıfırlamanız mümkün olabiliyor.

iMyFone LockWiper Özellikleri