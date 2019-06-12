Opera GX, oyunculara özel hazırlanmış ilk internet tarayıcısı. Opera tarayıcının özel sürümü Opera GX, hem oyun hem de internette gezinmeden en iyi şekilde yararlamanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler içeriyor.

Tarayıcı üzerinden RAM ve CPU kullanımını takip etmekle kalmıyor, bellek ve işlemci tüketimini kontrol altına alabiliyorsunuz. Tarayıcılardaki en büyük iki sorun; RAM ve işlemcinin fazla tüketmesinin önüne geçilmiş.

Bilgisayarınızın donanımına göre kaynak tüketimini ayarlamanıza imkan veren Opera GX, Twitch ile entegre. Kenar çubuğuna tıkladığınızda Twitch’de takip ettiğiniz, online kanalları kolayca görebiliyor, yeni yayınları kaçırmamak için bildirim ayarlayabiliyorsunuz. En son çıkan, indirime giren PC oyunlarından da haberdar olabileceğiniz, oyun haberlerini takip edebileceğiniz tarayıcıda Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp gibi sıklıkla kullanılan sosyal ağ - iletişim uygulamaları da dahil edilmiş. Kenar çubuğundan tüm sohbetlerinize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Rahatsız edici, olmadık anda çıkan reklamlarla karşılaşmanızı engelleyen Reklam Engelleyici, webde gezerken video izlemenize izin veren resim içinde resim (PiP) daha da önemlisi ücretsiz, güvenli ve sınırsız VPN ile gelen Opera GX internet tarayıcısı, tema ve duvar kağıtları ile özelleştirilebiliyor. Eklenti tarayıcıların olmazsa olmazlarından, bazı kullanıcılar için de oldukça önemli. Opera’nın kendi mağazasındaki eklentilere ek olarak, Google Chrome uzantılarını alabiliyorsunuz.

Opera GX Özellikleri