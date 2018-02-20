PDF Link Editor, Windows üzerinde kullanabileceğiniz bir PDF düzenleme uygulamasıdır.

Yine aynı isimli yazılım şirketi tarafından geliştirilen PDF Link Editor, sürekli PDF dosyalarıyla haşır neşir olan ve dosyaların içerisindeki bağlantı adresilerini (Linkleri) düzenlemek için yeni yollar arayan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Uygulama, basit ara yüzü sayesinde size saatler kazandırırken, efektif olarak çalışmasıyla sıkıntısız şekilde işlerinizi yapmanızı sağlayabiliyor.

PDF Link Editor, küçük ve akıllı bir yazılım olmasının yanı sıra PDF dosyalarınızın içerisinde bulunan bağlantı adreslerini düzenlemenize yarayan bir araç. Acrobat ya da diğer PDF görüntüleme programlarını kullanarak görüntüleyebildiğiniz PDF dosyalarının içerisinde bulunan linkleri, görüntüleme programlarıyla değiştiremediğinizi düşünürsek, ücretsiz olarak çalışan PDF Link Editor, bunu sizin için hallediyor. Birçok başka işe yarayan PDF Link Editor’un tüm özellikleriyse şöyle: