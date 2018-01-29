SuperNova Auto Multi Miner, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden rahatlıkla kullanılabilen ve birden fazla Bitcoin ve altcoin türünün madenciliğinin yapılmasını sağlayan bir madencilik programıdır.

Son günlerin en popüler konularının başında gelen Bitcoin, halihazırda kullandığımız paraların yerine geçeceğini iddia eden bir sanal para birimi olmasının yanı sıra blockchain adı verilen teknolojinin oldukça başarılı şekilde kullanıldığı bir teknolojik projedir. Blockchain’de bilgiler belirli block’lara kaydedilerek genel sisteme gönderilir ve gönderilen sistemde bulunan madenciler bu bilgileri onaylayarak, geri dönüşü olmayan şekilde kaydının tutulmasını sağlarlar.

Madenciler, kayda geçirdikleri her bilgi için ise Bitcoin olarak belirli ödüller kazanırlar. Sadece Bitcoin ile sınırlı olmayan bu durum, madenciliğe izin veren onlarca başka kripto para birimi için de geçerlidir ve sisteminizi kurmanız durumunda, diğer para birimlerini de sistemlere dahil olarak mine’layabilirsiniz.

Madenciliğin en kritik noktalarından bir tanesiyse doğru zamanda doğru pool’lara girerek, doğru para birimini mine’layabilmektir. SuperNova Auto Multi Miner da sizin için birden fazla para birimini tek arayüzde toplayarak önemli kolaylık sağlayan ve istediğiniz zaman değişiklik yapabilmenizi sağlayan bir uygulamadır.