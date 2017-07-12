Zula Steam'den Kaldırıldı!

Hatırlayacağınız üzere dün sizlerle Zula adlı Türk yapımı FPS oyununın Steam üzerinden kaldırılabileceği haberini paylaşmıştık.

Olayların başlangıcı ise Zula'nın geliştiricileri tarafından düzenlenen destek kampanyasıydı. Hep Destek Tam Destek adlı kampanyada Steam üzerinde Zula'ya iyi yorum yapan oyunculara özel silahlar hediye ediliyordu. Bu durum, reddit üzerinde açılan bir başlıkta eleştirilmiş, rüşvet olarak nitelendirilmişti. Hatırlanacağı üzere Crytek de Warface oyunu için benzer bir yol izlemiş ve rüşvet dağıtmakla suçlanmıştı.

Valve, geliştiricilerle yaptığı sözleşmede oyunun Steam üzerindeki kullanıcı yorumlarını manipüle edecek tutumlara izin vermeyeceğini ifade ediyordu. Bu açıdan bakıldığında da Zula'nın durumunun kullanıcı yorumlarını manipüle eden bir tavır olduğu ve sözleşmeyi ihlal ettiği söylenebilir. Valve'ın kullanıcı sözleşmesine aykırı olan bu durum Zula'nın Steam sözleşmesinin iptal edilmesine ve Steam üzerinden kaldırılmasına yol açtı. Zula geliştiricileri ise şu açıklamayı yapıyor:

"Güncel yeni açıklama (Temmuz 2017) :



Gelen uyarılar nedeniyle 22 Kasım 2016 tarihli olan Steam yorum destek etkinliğimiz kısa bir süre içerisinde müdahale edilip 2016 Aralık ayında iptal edilmiştir.



Bu kadar eski ve iptal edilmiş bir etkinliğin Zula ile ilgili gönderdiğimiz onlarca basın bülteninin hiçbirini yayınlamadığı halde bu konuyu sistemli ve organize bir şekilde oyunu kapattırmak isteği ve amacını da yazılarında belirterek haber yapmalarını son derece art niyetli buluyoruz.



Özellikle gelişmekte olan oyun sektörüne sahip ülkemiz gibi bölgelerde medya mecralarının, geliştiricilerin hataları ve eksiklerini zamanında ve yapıcı bir şekilde paylaşmalarını ve en azından aynı efor ve gayretle aynı geliştiricinin başarı ve pozitif haberlerini de paylaşmalarını, duyurmalarını temenni ediyoruz. Bu şekilde lokal geliştiricilerin de uluslararası devlere karşı sahip oldukları dezavantajlara rağmen var olmaları ve başarılı olmaları yolunda en azından zarar vermemiş olunacaktır. "

Zula geliştiricileri tarafından düzenlenen bu "Hep Destek Tam Destek" kampanyası için Tamindir olarak herhangi bir bülten almadığımızı, kampanyanın başlangıcı ile ilgili olarak bilgilendirilmediğimizi, buna ek olarak bu kampanyanın iptal edildiğinden de haberdar edilmediğimizi bildirmek isteriz. Üstelik 2015 yılında Zula'nın geliştiricileri ile iletişime geçerek röportaj yapma isteğimizi iletmiş; fakat bu talebimize yanıt alamamıştık. Dolayısıyla düne kadar Zula'nın resmi internet sitesinde yer alan "Hep Destek Tam Destek" kampanya duyurusunu resmi bir kaynak olarak değerlendirdik. Zula'nın resmi internet sitesinde de bu kampanyanın iptal edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktaydı. Tamindir'in Türkiye'de Zula'yı ilk inceleyen kaynaklardan biri olduğunu, 2015 yılında sitemizde yer verdiğimiz oyunun istemcisinin sitemiz üzerinden 230.000'den fazla oyun severe ulaştığını da belirtmekte fayda var. Daha önceden sitemizde, Zula ile ilgili olarak gelen bültenlere dayanarak haber yaptığımızı da notlarımıza ekliyoruz:

Popüler Türk Oyunu Zula'dan 10 Bin TL Ödüllü Yarışma

reddit üzerinde konu ile ilgili olarak açılan başlık ise burada.

Zula Steam üzerinden kaldırılmış olsa da bu bağlantıyı kullanarak oyunun istemcisini direkt olarak indirebilir ve oyunu oynayabilirsiniz:

Türk Yapımı FPS Oyunu Zula Steam'den Kaldırılabilir!