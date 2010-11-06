Adobe Flash Player26.0.0.137 (Windows)
Flash Oynatma Aracı
Stabil Çalışan ve Ücretsiz Olarak İndirilebilen Bir Flash Dosya Oynatma Programı
Uzun yıllardır internet sitelerinde bulunan interaktif içeriklerin Adobe Flash kullanılarak hazırlandığı bir gerçek. Geliştiriciler için oldukça uygun bir ortam sunan Adobe Flash, böylelikle oyunlardan tutun da videolar ve etkileşimli web sitelerine kadar pek çok alanda kaliteli ürünler ortaya konulmasına izin veriyor. Adobe Flash Player ise Flash kullanılarak hazırlanmış olan bu içeriklerin bilgisayarlarımızda doğru bir şekilde oynatılabilmesi için kullanılan bir tarayıcı uygulaması. Flash Player olmadan bir Flash içeriğini açmak isterseniz bunun mümkün olmadığını siz de görebilirsiniz.
Her yeni sürümünde pek çok güvenlik açığının kapatılması, ayrıca performans artışlarının da sağlanması nedeniyle daima en son Adobe Flash Player sürümüne sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Adobe Flash kullanılarak hazırlanan içerik türlerini listelemek gerekirse;
- Oyunlar
- Videolar
- Müzikler
- Web siteleri
- Bilimsel çalışmalar
- Eğitim uygulamaları
- Sosyal ağlar
Geçmişte Flash sadece 2 boyutlu içerikler için kullanılabiliyordu ancak artık 3D olarak hazırlanmış içeriklere rastlamak da mümkün ve grafik kartınızdan en yüksek düzeyde faydalanarak en hızlı kare oranlarıyla bu içerikleri Adobe Flash Player kullanarak oynatabilirsiniz.
Uygulama tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve ayrıca kurulduktan sonra herhangi bir ayarlama yapılmasına gerek kalmıyor. İndirdikten sonra kurabilir ve ardından hemen web tarayıcınızı açarak oyunlar oynayabilir, videolar izleyebilirsiniz.
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Adobe Flash Player 26.0.0.126 için Adem Pehlivanlı dedi ki;
Merhaba ben Orjinal cdsi olan Xp kullanıcısıyım yıllardır Windows xp için güncelleme yaptı fakat yanlış hatırlamıyorsam 2014 ten beri windows Xp ye güncelleme vermeyi bıraktı. Ben aynı zamanda Deepfreez programı kullanıyorum yıllardır pc o şekilde c ye kurduğumdan virüsle işim olmuyor sürekli deepdreez açık sadece flash player güncelleme istediğinde açıyorum sitesinden yüklüyorum ama şu an sitesindeki xp için ve firefox için en gücel flash player versiyonu 19,6mb büyüklüğünde dosyaya yükle dediğimde flashplayer26_ha_install.exe diyor boyutu 1,1mb görünüyor dosyayı kaydet diyorum her zamanki gibi kurmaya başlıyorum kurulum tam P olunca kapanıyor. Hatta kapanmakla kalmıyor indirdiğim dosyada bilgisayarımdan kayboluyor tüm sayfaları kapattım tüm programları sadece onu yüklemeye çalışıyorum gene aynı gene aynı hem indirdiğim kayboluyor hemde programı güncelleyemiyorum nedenini bilen var mı ?
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Adobe Flash Player için yildiray izmir dedi ki;
androidde chromdan veri tasarrufu kapatın videolarınız acılır
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5- Adobe Flash Player 24.0.0.221 için ennur aslan dedi ki;
noluyo yani girmesi lazım çünkü eğer sayfamıza girmezse yüklenmez mqArtı Yönleri: 89 Eksi Yönleri: 45
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Adobe Flash Player 24.0.0.221 için Ziyaretçi dedi ki;
Çok fazla zaman alıyor Daha bitmedi neden.
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Adobe Flash Player 24.0.0.194 için umut demir dedi ki;
ben yükledim oldu...............
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 6,812 / 15,530,158
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Adobe Systems Incorporated
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