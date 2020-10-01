Betternet VPN, Android için ücretsiz VPN programları arasında. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Google Play’de ücretsiz indirilebilir olan Betternet, reklamsız ve kayıt gerektirmemesi ile dikkat çekiyor. Hem ücretsiz hem reklamsız hem de kayıtsız Android VPN programı arıyorsanız Betternet’i tavsiye ederim.

Betternet, Android telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen ücretsiz VPN uygulamalarının başında geliyor. Sadece Google Play’de 50 milyon indirmeyi geçen bir VPN servisinden bahsediyorum. VPN Proxy ve WiFi Güvenlik ücretsiz VPN Betternet ile Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal ağlarda yasakları kaldırabilir ve devlet sansürlerini göz ardı edebilirsiniz. Okulda, evde, işte yasaklı, engellenen sitelere ve uygulamalara erişim imkanı sağlarsınız. Betternet, devlet veya internet servis sağlayıcılar tarafından takip edilme endişeniz olmadan internette anonim olarak gezmenize imkan verir. Çok kolay bir şekilde IP değiştirme işlemini yaparsınız ve kimse internetteki aktivitelerinizi takip edemez.

Betternet VPN, herkese açık WiFi noktaları, hücresel ağlar ve diğer halka açık yerlerde internete bağlandığınızda cihazınızın bağlantısını güvenlik altına alır. Aynı bedava proxy gibi işliyor; daha da güvenli olduğunu söyleyebilirim. Parolanız ve kişisel verileriniz korunur ve hacker’lar gibi kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı korunursunuz.

Betternet VPN İndir - Android Ücretsiz VPN Programı

Betternet VPN’i diğer ücretsiz VPN programlarından/uygulamalarından/servislerinden ayıran bazı özellikleri sıralayacak olursam: