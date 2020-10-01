Betternet VPN İndir: Betternet, Android için ücretsiz, hızlı, reklamsız, kayıtsız VPN programıdır.
Betternet VPN, Android için ücretsiz VPN programları arasında. Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için Google Play’de ücretsiz indirilebilir olan Betternet, reklamsız ve kayıt gerektirmemesi ile dikkat çekiyor. Hem ücretsiz hem reklamsız hem de kayıtsız Android VPN programı arıyorsanız Betternet’i tavsiye ederim.
Betternet, Android telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen ücretsiz VPN uygulamalarının başında geliyor. Sadece Google Play’de 50 milyon indirmeyi geçen bir VPN servisinden bahsediyorum. VPN Proxy ve WiFi Güvenlik ücretsiz VPN Betternet ile Facebook, Twitter, YouTube ve diğer sosyal ağlarda yasakları kaldırabilir ve devlet sansürlerini göz ardı edebilirsiniz. Okulda, evde, işte yasaklı, engellenen sitelere ve uygulamalara erişim imkanı sağlarsınız. Betternet, devlet veya internet servis sağlayıcılar tarafından takip edilme endişeniz olmadan internette anonim olarak gezmenize imkan verir. Çok kolay bir şekilde IP değiştirme işlemini yaparsınız ve kimse internetteki aktivitelerinizi takip edemez.
Betternet VPN, herkese açık WiFi noktaları, hücresel ağlar ve diğer halka açık yerlerde internete bağlandığınızda cihazınızın bağlantısını güvenlik altına alır. Aynı bedava proxy gibi işliyor; daha da güvenli olduğunu söyleyebilirim. Parolanız ve kişisel verileriniz korunur ve hacker’lar gibi kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı korunursunuz.
Betternet VPN İndir - Android Ücretsiz VPN Programı
Betternet VPN’i diğer ücretsiz VPN programlarından/uygulamalarından/servislerinden ayıran bazı özellikleri sıralayacak olursam:
- İndirmesi ve kullanması ücretsizdir - Diğer ücretsiz VPN uygulamalarının aksine belli bir süreliğine deneme değil sonsuza kadar ücretsiz kullanırsınız.
- Kredi kartı gerekmez - Birçok ücretsiz VPN programı deneme süresinin ardından kayıt olmanızı ister, bunun için de kredi kartı bilgilerinizi sorar. Betternet VPN’i kredi kartı bilgilerinizi vermeden kullanabilirsiniz.
- Kayıt veya giriş gerekmez - Bu ücretsiz VPN uygulamasını kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekmez. İndirip kayıt olmakla uğraşmadan hemen VPN bağlantısını sağlayabilirsiniz.
- Basit ve tek tuşla bağlanma - Tek dokunuşla VPN bağlantısını açabilir veya kapatabilirsiniz.
- En hızlı sunucuya bağlar - Betternet, ücretsiz VPN servisi olmasına rağmen her zaman en hızlı sunucuya bağlanmanızı sağlar.
- En iyi WiFi Hotshop Shield - Herkese açık WiFi ağlarında güvenlik kaygısı duymadan bağlanıp işlerinizi halledebilirsiniz.
YORUMLAR