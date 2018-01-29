Binance, Android işletim sistemi üzerinden kripto para ticareti yapmanıza izin veren bir uygulamadır.

Bitcoin’in yükselmesi ve Bitcoin tabanlı yeni kripto para birimlerinin geliştirilmeye başlanmasıyla birlikte BTC ve altcoin’ler gerçek borsalara ihtiyaç duymaya başladılar. Bunun sonucunda Binance gibi merkezler, birçok para biriminin işlem yapılabildiği internet siteleri açtılar ve bu paraların kolayca alınıp satılmasına olanak sağladılar.

Hong Kong merkezli olan kripto para ticareti borsası Binance ise kayıt olmada kolaylık sağlaması, Binance Coin sistemiyle para transferi sırasında alınan kesinti ücretlerini aşağıya çekmesi ve hızlı çalışmasıyla bir anda yükselen borsalar arasında girdi.

Günümüzde en büyük 5 kripto para borsası arasında yer alan internet sitesi, geliştirdiği Android uygulamasıyla birlikte bu işi akıllı telefonlara da taşıyarak, kendi internet sitesi üzerinden sunduğu bütün hizmetleri, akıllı telefonlar üzerine taşımayı da başardı.