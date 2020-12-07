Google uygulaması, Google arama motoru kullanımı daha pratik ve kullanışlı hale getiriyor. Google mobil uygulamasından sizin için önemli olan konularda yanıtlara hızlıca ulaşır, 100’den fazla dilde anında çeviri yapabilir, maç sonuçlarını takip edebilir, gideceğiniz yer ve trafik hakkında bilgi alabilir, güncel döviz kurlarını takip edebilir, saatlik hava durumunu öğrenebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Google uygulamasını varsayılan internet tarayıcınız yerine de kullanabilirsiniz. Daha hızlı arama için hemen yukarıdaki Google İndir Mobil butonuna dokunarak resmi Google uygulamasını Android telefonunuza yükleyin.

Google İndir

Google mobil indirerek Google arama motorundan daha iyi faydalanabilirsiniz. Google uygulaması önem verdiğiniz şeylerden haberdar olmanızı sağlar ve kullandıkça daha iyi hale gelir. Google hesabınıza giriş yaparak veya hesabınıza giriş yapmadan Google mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Google uygulaması ile yapabileceğiniz birkaç şey;

Arama ve göz atma:

Bulunduğuz yere yakın mağazalar ve restoranları görüntüleyin.

Futbol, basketbol ve diğer spor karşılaşmalarının canlı skorlarını ve fikstürlerini takip edin.

Sinema filmlerinin gösterim saatlerini öğrenin, oyuncular hakkında bilgi alın, yorumlara göz atın.

İlginizi çeken konularda videolar ve resimlere ulaşın.

Son dakika haberleri ile gündemi takip edin.

Web’de aradığınız şeye hızlıca ulaşın.

Kişiselleştirilmiş kartlar ve bildirimler:

Güne hava durumu ve haberlerle başlayın.

Spor, sinema ve etkinliklerle ilgili güncellemeler alın.

Borsadaki son değişiklikleri takip edin.

İlgi alanınıza giren şeyler hakkında güncellemeler alın.

Google uygulaması, tüm bağlantılarla çalışır. Google, internet bağlantınız yavaşladığında hızlı arama deneyimi sunmak için sonuçları otomatik olarak optimize eder. Google, aramayı tamamlayamazsa bağlantıyı yeniden sağladığınızda arama sonuçlarını içeren bir bildirim alırsınız.