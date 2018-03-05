Hangouts Chat, Google’ın iş kullanıcılarına özel hazırladığı iletişim uygulaması. Slack, Facebook Workplace, Microsoft Teams ile benzerlik taşıyan uygulama, yapay zeka sistemini desteklemesi ve farklı botları (toplantılar için Meet botu, dosya paylaşımı için Drive botu gibi) sunmasıyla öne çıkıyor. Mobil ve masaüstü platformda ücretsiz indirilmeye açılan uygulama, Türkçe dil desteği ve herkesin kullanabileceği basitlikte sade, modern arayüz ile geliyor.

Google’ın Android telefon kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu, tüm çalışanlara açık bir iletişim aracı olan Hangouts Chat, hızlıca toplantı ayarlama, kişilere görev atama, kişilere direkt mesajla kolayca ulaşma, kullanıcı izni ayarlamadan doküman, tablo, slayt, video ve fotoğraf vs. paylaşma gibi iş kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahip. Google’ın servisleriyle de entegre çalıştığını belirtmek gerek.