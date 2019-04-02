Spark, iPhone/iPad ve Mac bilgisayar kullanıcılarının severek kullandığı alternatif e-posta uygulaması ve artık Android’de! Android telefonunuzla yüklü gelen e-mail uygulaması Gmail, Samsung Email ve diğerlerinden memnun değilseniz Spark’ı denemenizi isterim. Mailleri erteleme, sonra gönderme, hatırlatıcı ekleme, sabitleme, akıllı arama, gelişmiş özelleştirme ve daha birçok güzel özelliği sunuyor.

Google’ın e-posta uygulaması Gmail, her Android telefonda yüklü geliyor. Gmail dışında en çok kullanılan mail uygulamaları Samsung Email ve Microsoft Outlook. Geliştiricileri oldukça popüler olan bu mail uygulamaları sürekli güncellemeler alıyor ancak yine de can sıkıcı sorunlarla kullanıcıları karşı karşıya getirebiliyor. Spark, alternatif mail uygulaması arayışında çıkan seçeneklerden biri. Readdle tarafından geliştirilen email uygulaması, Apple kullanıcıları arasında oldukça popüler. Hızlı, basit ve maillerinizi kolayca yönetmenizi sağlayan modern yenilikçi arayüz sunan Spark, önemli maillere odaklanıyor ve gereksiz mail bildirimleri göndermiyor.

Spark Android Özellikleri