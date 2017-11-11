Elinizde bir fırça ve önünüzde de bir tuval var. Arkaplanda çalan rahatlatıcı caz müziğinin sesiyle kendinizi gerçek bir ressam gibi hissedin. Benzersiz çizgiler atın, renkleri değiştirin ve sizden istenen bulmacayı çözün. Hem eğlenerek Fütüristik çizimler yapın hem de oyundaki bulmaca sayesinde görsel zekanızı geliştirin. Yaratıcı sanat tabloları oluşturmak için daha ne bekliyorsunuz?

Splashy Dots içerisinde barındırdığı zorluk seviyelerinden dolayı farkını göstermeyi başarıyor. Örneğin; 2-3 farklı renk ile oynamak istiyorsanız kolay modu seçebilirsiniz. Ancak "ben bulmacayı zorlaştırmak istiyorum" diyorsanız en zor modu seçin ve görsel zekanızın ne kadar gelişmiş olduğunu test edin.

Bunlara ek olarak günümüz sanat anlayışına uygun tablolar yapabileceğiniz Splashy Dots'un arkaplanında çalan caz müzikleri gerçekten özenle seçilmiş. Kısacası kendinizi bir ressam gibi görmek istiyorsanız ve bulmaca oyunlarını seviyorsanuz Splashy Dots güzel bir seçim olacaktır.