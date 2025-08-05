Orta Segmentin En Güçlü Telefonları Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde en güçlü Android telefonlar ve en güçlü Apple cihazları açıklanmıştı. AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede iQOO Z10 Turbo zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisinden alan iQOO Z10 Turbo, AnTuTu testinde 1 milyon 739 bin 524 puan aldı. İkinci sırada ise 1 milyon 708 bin 892 puan ile Realme Neo 7 SE yer aldı.Bu telefonda ise Dimensity 8400 Max işlemcisi bulunuyor.

Üçüncü sırada Redmi Turbo 4 yer aldı. Gücünü Dimensity 8400 Ultra işlemcisinden alan telefon, AnTuTu testinde 1 milyon 662 bin 537 puan almayı başardı. Dimensity 8450 işlemciye sahip OPPO Reno 14 Pro ise 1 milyon 559 bin 95 puan ile dördüncü sırada konumlandı.

Gücünü Dimensity 8400 işlemcisinden alan vivo Y300 GT beşinci sırada yer aldı. Telefon testte 1 milyon 532 bin 677 puan aldı. Bu telefonu 1 milyon 397 bin 322 puan ile OnePlus Ace 3V takip etti. Listenin tamamı şu şekilde:

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar

iQOO Z10 Turbo: 1.739.524 puan Realme Neo 7 SE: 1.708.892 puan Redmi Turbo 4: 1.662.537 puan OPPO Reno 14 Pro: 1.559.095 puan vivo Y300 GT: 1.532.677 puan OnePlus Ace 3V: 1.397.322 puan OPPO Reno 14: 1.337.099 puan OPPO Reno 13 Pro: 1.336.316 puan Redmi K70E: 1.298.697 puan Redmi Note 12 Turbo: 1.134.754 puan

Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu Benchmark testine ve orta segment telefonlara dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Orta Segment Telefon Ne Anlama Geliyor?

"Orta segment" terimi, üst düzey amiral gemisi telefonlar ile giriş seviyesi cihazlar arasında konumlanan telefonları ifade ediyor. Bu cihazlar, genellikle daha uygun fiyatlara sahip olmalarına rağmen günlük kullanım ve çoğu uygulama için yeterli performansı sunar. Yani fiyat ve performans dengesini ön planda tutan bir kategoridir.

AnTuTu Nedir? Bu Puanlar Ne Anlama Geliyor?

AnTuTu, bir akıllı telefonun veya tabletin işlemci, grafik performansı ve bellek hızını ölçen popüler bir benchmark uygulamasıdır. Bu puanlar, bir cihazın genel performans gücünü gösteren önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

AnTuTu Puanları Gerçek Kullanım Deneyimini Tam Olarak Yansıtır mı?

Hayır, AnTuTu puanları bir telefonun potansiyel performansını gösteren önemli bir kıyaslama aracı olsa da gerçek kullanım deneyimini tam olarak yansıtmayabilir. Bir telefonun hızı, yazılım optimizasyonu ve donanım uyumu gibi birçok faktöre bağlıdır.

En güçlü Orta Segment Telefonların Oyun Performansı Nasıl?

Bu listedeki orta segment telefonlar, yüksek AnTuTu puanları ve Dimensity 8400 gibi güçlü işlemciler sayesinde PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu cihazlar amiral gemisi telefonlar kadar olmasa da fiyatlarına göre son derece akıcı ve tatmin edici bir oyun deneyimi sunuyor.