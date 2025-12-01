En Güçlü Tabletler Belli Oldu! Zirvede Sürpriz Bir Model Var
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile beraber en güçlü Android tabletler belli oldu. Peki, ilk sırada hangi tablet yer aldı? İşte listenin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Magic 3 Pro 13.3, AnTuTu testinde 4 milyon 38 bin 720 puan alarak zirvede konumlandı.
- H3C MegaBook, 3 milyon 716 bin 440 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- OPPO Pad 4 Pro, 3 milyon 230 bin 943 puan üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm ve MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri oluşturdu. Honor'un çok güçlü donanıma sahip bir modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, Xiaomi, OPPO, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Kasım 2025)
- Honor Magic 3 Pro 13.3: 4 milyon 38 bin 720 puan
- H3C MegaBook: 3 milyon 716 bin 440 puan
- OPPO Pad 4 Pro: 3 milyon 230 bin 943 puan
- Lenovo Legion Y700: 3 milyon 201 bin 881 puan
- RedMagic Tablet 3 Pro: 3 milyon 189 bin 204 puan
- Xiaomi Pad 8 Pro: 3 milyon 140 bin 558 puan
- OnePlus Pad 2 Pro: 3 milyon 91 bin 246 puan
- OPPO Pad 5: 2 milyon 897 bin 105 puan
- Redmi K Pad: 2 milyon 891 bin 497 puan
- iQOO Pad 5 Pro: 2 milyon 883 bin 286 puan
Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları, Apple'ın en sevilen ürünleri ve en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. Zirvede Honor Magic 3 Pro 13.3 yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) işlemcisinden alan tablet 4 milyon 38 bin 720 puana ulaşarak önemli başarı elde etti.
İkinci sırada 3 milyon 716 bin 440 puan ile H3C MegaBook yer aldı. Bu tableti 3 milyon 230 bin 943 puan ile OPPO Pad 4 Pro takip etti. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Pad 4 Pro'da 12.140 mAh batarya kapasitesi, 67W hızlı şarj desteği, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı mevcut.
Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Lenovo Legion Y700, AnTuTu testinde 3 milyon 201 bin 881 puana ulaşarak dördüncü sırada konumlandı. Beşinci sırada ise RedMagic Tablet 3 Pro takip etti. 3 milyon 189 bin 204 puan alan tablette sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan listenin altıncı sırasında Xiaomi Pad 8 Pro yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan tablet, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Tablette ayrıca 9.200 mAh batarya kapasitesi, 144Hz yenileme hızı ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.