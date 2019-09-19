En İyi Sürücü Güncelleme Programı IObit Driver Booster 7 Yayınlandı

Dünyanın önde gelen sistem araçları ve sürücü güncelleme sağlayıcısı IObit, Driver Booster 7’yi indirmeye açtı. Sürücü veritabanının genişletildiği yeni sürüm, kullanıcıların bilgisayarlarının performansını ciddi oranda artırmalarına yardımcı oluyor. IObit Driver Booster 7 indirme bağlantısı ve yeni sürümle gelen tüm yenilikler haberimizde.

Sürücü ve oyun bileşenlerini sürekli güncel tutarak Windows kullanıcılarının bilgisayarlarını yüksek performansta tutmalarına yardımcı olan kullanımı kolay programlardan IObit Driver Booster güncellendi.

Sürümü geçmiş, hatalı, eksik sürücüleri tek tıkla güncelleyebilen programın yeni sürümünde sürücü veritabanı oldukça genişletildi (3,500.000’in üzerinde aygıt sürücüsü), böylelikle de neredeyse tüm Windows kullanıcılarının sürücüleri ve oyun bileşenlerini (Microsoft Visual C++ 2019 yeniden dağıtılabilir, Microsoft .NET Framework 4.8 ve Java Runtime Environment 10 gibi) güncelleyebilmeleri sağlandı. Intel ekran kartı sürücüleri, NVIDIA game ready sürücüler ve AMD Radeon Software Adrenalin Edition gibi daha fazla sürücüyü güncelleyebiliyor. Tüm desteklenen sürücülerin sürücü güncellemesinin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti edebilen IObit İnceleme Kuralları ve Microsoft WHQL testlerinden geçtiğini ve üreticilerin resmi web sitelerinden geldiğini belirtelim. Bunun yanı sıra Driver Booster 7, sistem boştayken sürücü indirme ve kurulum işlemlerini gerçekleştiren otomatik sürücü güncelleme servisi de sunuyor. Bir diğer önemli özellik de Boost. IObit Driver Booster 7, kullanıcılara tek tıkla sistemi optimize ederek en iyi oyun deneyimini yaşamalarını sağlıyor. Dahası, sistem geri yükleme, sistem bilgilerini görüntüleme ve en yaygın can sıkıcı sorunları (sesin olmaması, ağ hatası, düşük çözünürlük, aygıt hatası gibi) çözmelerine yardımcı oluyor.

IObit Driver Booster 7

Kullanıcıların oyun oynama gibi tam ekranda gerçekleştirilen işlemler esnasında bildirim almalarını engelleyen Sessiz Mod da sunan IObit Driver Booster 7, bir sürücü güncelleme programından fazlası. Sadece oyunlardan en iyi performansı almak için sürücüleri güncelleme değil, çeşitli Windows sorunlarını çözebilen son derece başarılı bir program olan Driver Booster’ın en son sürümü ile gelen tüm yeniliklere aşağıdan göz atabilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

IObit Driver Booster 7 ile Gelen Yenilikler