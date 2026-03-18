Game Pass'e Binlerce TL'lik 8 Oyun Geliyor! Resident Evil 7 ve Dahası

Popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine düzenli olarak yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte kütüphaneye önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceği belli oldu. Duyuruya göre mart ayının ikinci yarısında Game Pass'e sekiz adet oyun eklenecek.

Game Pass'e Mart Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, 17 Mart tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklendi. Game Pass aboneleri bu iki oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilir. Bunların haricinde kütüphaneye sekiz oyun daha gelecek. South of Midnight ve The Alters, 18 Mart tarihinde Game Pass'in kütüphanesine eklenecek.

Satışa sunulduktan kısa süre içinde çok popüler hâle gelen Disco Elysium 19 Mart tarihinde, Like a Dragon: Infinite Wealth ise 24 Mart tarihinde kütüphaneye dahil edilecek. Absolum 25 Mart tarihinde, Nova Roma ise 26 Mart tarihinde Game Pass'e eklenecek. Popülerliğini uzun bir süredir devam ettiren The Long Dark 30 Mart'ta, Resident Evil 7: Biohazard ise 31 Mart'ta kütüphaneye gelecek.

Disco Elysium Nasıl Bir Oyun?

Disco Elysium, en iyi dedektiflik oyunları arasında yer alıyor. İzometrik kamera açısıyla oynanan oyunda gizemli vakaları çözmeye çalışıyoruz. ZA/UM tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. 97 Metacritic puanına sahip olan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor.

Resident Evil 7: Biohazard Nasıl Bir Oyun?

Serinin en sevilen yapımlarından biri olan Resident Evil 7: Biohazard, korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun, ortadan kaybolan eşi Mia'yı bulmaya çalışan Ethan'ın hikâyesini konu alıyor. Capcom tarafından geliştirilen oyun 83 Metacritic puanına sahip. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

The Long Dark Nasıl Bir Oyun?

The Long Dark, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Jeomanyetik biri felaket sonrasını konu alan yapımda kar fırtınaları, açlık, susuzluk, yorgunluk ve donma tehlikesiyle mücadele ederek hayatat kalmaya çalışıyoruz. Hinterland Studio tarafından geliştirilen oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği yer alıyor.

The Alters Nasıl Bir Oyun?

11 Bit Studios tarafından geliştirilen The Alters, bir gezegende hayatta kalmaya çalışan astronotun mücadelesini konu alıyor. Astronot, kendisinin Alters olarak adlanalternatif versiyonlarını oluşturabiliyor. Alters olarak adlandırılan alternatif versiyonların her biri, farklı kişiliklere, becerilere ve bakış açılarına sahip olabiliyor. Oyun 85 Metacritic puanına sahip.

Like a Dragon: Infinite Wealth Nasıl Bir Oyun?

Like a Dragon: Infinite Wealth, aksiyon, macera ve JRPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hawaii'de geçen oyunda sıra tabanlı dövüş sistemi bulunuyor. Takımdaki üyelerin yetenklerini doğru şekilde kullanarak taktiksel bir avantaj elde edebiliyoruz. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı oyun 89 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

Uzun bir süredir Disco Elysium ve Resident Evil 7: Biohazard'ı oynamak istiyordum. Dolayısıyla bu oyunların Game Pass'in kütüphanesine gelecek olması beni heyecanlandırdı. The Long Dark'ı ise daha önce oynamıştım ve çok sevmiştim. Bence oyunda çok başarılı bir hayatta kalma mekaniği ve etkileyici bir atmosfer bulunuyor.