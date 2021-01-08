IObit Driver Booster 4 Yayınlandı Hemen Sürücülerinizi Kontrol Edin

400 bin sürücünün güncelliğini takip edebilen IObit Driver Booster yeni özellikleri ile bir üst sürümünü yayınladı. IObit Driver Booster 4 hem daha iyi oyun performansı yaşamak, hem de bilgisayarın tüm sürücülerinin güncel kalarak yeni uygulama ve programları kararlı bir şekilde kullanmak için oldukça faydalı bir yazılım.

Bilgisayarınızın ve ona takılı tüm bileşenlerin yazılım güncellemeleri takip eden IObit Driver Booster 4, PC'lerdeki en güncel sürücüleri takip etmekte zorlanan herkes için son derece pratik bir çözüm oluşturuyor.

IObit Driver Booster 4 Özellikleri

Sorunlara karşı eski sürücülere dönme desteği

Güncel online veritabanı

Veri kurtarma ve güvenlik merkezi

Oyunlar için sürücü optimizasyonu

Harici cihazlar için sürücü desteği

Windows 10 desteği

Türkçe desteği

Basitleştirilmiş sürücü kurulum adımları

IObit Driver Booster 4 Nasıl İndirilir?

Hemen yukarıdaki kutucukta yer alan İndir butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Dosya indirdikten sonra üzerine tıklayın ve kurulum sihirbazını çalıştırın.

ve kurulum sihirbazını çalıştırın. Gerekli adımları tamamlayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Olarak sıralanabilir. Driver Booster 4 sürümü artık sistem çökmelerinden hangi sürücünün sorumlu olduğunu da takip ederek, o sürücünün güncelleniyor olmasını da kontrol edebiliyor. Tüm güncellemelerin WHQL sürücü kriterlerinin kontrol testlerinden geçmiş olmasına da özen gösteren Driver Booster 4 sürümü, PC sistemlerin yenilenen sürücüleriyle yüzde 90 kararlılıkta çalışmalarına destek veriyor.