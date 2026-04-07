Oppo'nun Çift 200 MP Kameralı Telefonu Performans Testinde!

Oppo, Find X9 serisini genişletmeye devam ediyor. Geçen sene Find X9 Pro'yu piyasaya süren şirket, yakın zamanda ise yeni amiral gemisi Oppo Find X9s Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak bu cihazla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Telefonu merakla bekleyenleri heyecanlandıran bu gelişmeyle birlikte modelin Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı. Peki Oppo Find X9s Pro nasıl bir performans sunacak, teknik özellikleri neler sunacak? İşte ortaya çıkan yeni bilgiler!

Oppo Find X9s Pro'nun Performans Testi Sonuçları Nasıl?

Geekbench veri tabanında PME110 model numarasıyla ortaya çıkan akıllı telefon, tek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 3.463 ve 10.174 puan aldı. Tek çekirdek performansı web sitelerinde gezinme ve mobil uygulamalar arasında geçiş yapma gibi basit işler içinken, çok çekirdek performansı ise video düzenleme ve en iyi grafikli mobil oyunları oynama gibi yüksek işlem gücü gerektiren zamanlarda devreye girer.

Oppo Find X9s Pro’nun Geekbench test sonuçları oldukça dikkat çekici. En iyi akıllı telefonlarla karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26 Ultra 3.169 tek çekirdek ve 11.010 çoklu çekirdek, iPhone 17 Pro Max 3.792 tek çekirdek ve 9.840 çoklu çekirdek, Xiaomi 17 Ultra ise 3.559 tek çekirdek ve 10.854 çoklu çekirdek puanı almıştı.

Bu sonuçlara göre Oppo Find X9s Pro’nun da üst segment modellerle rahatlıkla rekabet edebilecek bir performans sunacağını söylemek mümkün.

Oppo Find X9s Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

İddialara göre Oppo Find X9s Pro, 6,32 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunacak AMOLED ekranla gelecek. Bu panel küçük ama yüksek çözünürlüğü ve yenileme hızı sayesinde kaliteli bir görüntü deneyimi sunacak. Bu da özellikle küçük ekranlı akllı telefon arayanların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Öte yandan cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 9500 işlemci yer alacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu yonga seti bir adet 4.21 GHz C1 Ultra, üç adet 3.5 GHz C1 Premium ve dört adet C1 Pro çekirdeklerinden oluşuyor. Mevzubahis işlemciyi daha önce vivo X300 Pro ve Honor Magic 8 Pro Air gibi güçlü telefonlarda da görmüştük.

Ön tarafında 32 MP özçekim kamerasına yer verecek amiral gemisinin arka tarafında ise 200 MP ana kamera, 200 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü bir kurulum bulunacak. Bu kamera sistemi sayesinde oldukça kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Hatta yüksek fiyatlı kamera makineleriyle bile rekabet edebilecek bir performans sunması bekleniyor.

Gerekli enerjiyi 7.000 mAh gibi yüksek kapasiteli bir bataryadan alacak Oppo Find X9s Pro, 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebilecek. Bu arada Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile güncel bir yazılım deneyimi sunacağını da söyleyelim. ColorOS 16, yapay zekâ destekli ses kaydedici ve metin yazma aracı gibi çeşitli özellikler içeriyor.

Oppo Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo, daha önce yaptığı resmi bir açıklamada Find X9s Pro’nun 21 Nisan’da tanıtılacağını duyurdu. Markanın ana vatanı Çin’de düzenlenecek etkinlikte bu modele Find X9 Ultra da eşlik edecek. Oppo Find X9 Ultra’nın performans testi sonuçları da yakın zamanda ortaya çıkmıştı.

Oppo Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oppo Find X9s Pro’nun yaklaşık 800 dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.

Oppo Find X9s Pro Türkiye’de Satılacak mı?

Geçen yıl piyasaya sürülen Find X9 Pro satışa sunuldu. Bu nedenle Find X9s Pro’nun da Türkiye’de satışa çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Eğer satışa sunulursa fiyatının 70 ila 80 bin TL seviyelerinde olması beklenebilir. Bu fiyata Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı ve döviz kurları da dahil.

Editörün Yorumu

Mevcut bilgilere göre Oppo Find X9s Pro’nun en iyi akıllı telefonlar arasına gireceğini düşünüyorum. Özellikle çift 200 MP kamerası, güçlü işlemcisi ve yüksek batarya kapasitesi sayesinde öne çıkacaktır. Ben bir akıllı telefon satın alırken özellikle sunduğu performansa ve batarya kapasitesine dikkat ediyorum.

Oppo Find X9s Pro da yeni bir akıllı telefon alacağım zaman aklıma gelen modellerden biri olacak. Tabii Türkiye’de satışa sunulursa. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.