God of War, The Last of Us ve Dahası! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı
PlayStation Store'da Mega Mart indirimleri başladı. Yeni kampanya ile birlikte birçok popüler oyunun fiyatı düştü. İşte göze çarpan yapımlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Store'da Mega Mart indirimleri başladı.
- Kampanya ile birlikte Far Cry 5 2 bin 299 TL'den 344,85 TL'ye, Batman: Arkham Knight ise 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü.
- Etkinlik 26 Mart 2026'ya kadar sürecek.
PlayStation kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya başladı. Konsol oyuncularının dijital oyun mağazası PlayStation Store'da Mega Mart İndirimleri resmen başladı. Kampanya kapsamında pek çok popüler oyunda dikkat çekici fiyat düşüşleri görülüyor. İşte indirime giren oyunlar!
PlayStation Store'da Mega Mart İndirimleri Başladı
26 Mart 2026'ya kadar sürecek etkinlik kapsamında fiyatı en fazla düşen oyun, yüzde 85 ile Far Cry 5 oldu. Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen yapım, 2 bin 299 TL yerine 344,85 TL'ye satılıyor. Far Cry 5'te kendine "Peder" ismini veren ve onun liderlik ettiği Eden’s Gate tarikatına karşı mücadele veriyoruz. Bu arada en iyi açık dünya oyunları arasında yer aldığını söyleyelim.
Batman serisinin finali olan Batman: Arkham Knight ise yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynadığımız oyunda Arkham City'deki olaylardan sonra Gotham Şehri'ne geri dönen Scarecrow ve diğer düşmanlarımızı yok etmeye çalışıyoruz.
Öte yandan en iyi hayatta kalma oyunlarından Green Hell de fiyatı düşen oyunlar arasında. Normalde 875 TL'ye satılan yapım, yüzde 80 indirim sayesinde 175 TL'ye düştü. Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde geçen bu oyunda yalnızca açlık ve susuzlukla mücadele etmiyor, aynı zamanda akıl sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Zira halüsinasyonlar, iç sesler ve psikolojik baskı yaratan unsurlar var.
Behaviour Interactive tarafından geliştirilen ve 2016'da piyasaya sürülen Dead by Daylight, yıllar geçmesine rağmen en iyi çok oyunculu korku oyunlarından biri. Yapım, kampanya ile birlikte 1.299 TL yerine 519,60 TL’ye satılıyor. Oyunda dört oyuncu kurban rolünü üstlenerek haritadaki görevleri tamamlayıp kaçmaya çalışırken, bir oyuncu ise katil rolünde onları durdurmaya çalışıyor. Bu bağlamda ister hayatta kalmaya çalışan bir kurban, ister kurbanları avlamak isteyen bir katili kontrol edebilirsiniz.
PlayStation Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde:
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Last of Us Remastered
|699 TL
|349,50 TL
|%50
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL
|%60
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|2 bin 149 TL
|859,60 TL
|%60
|Mount & Blade 2: Bannerlord
|1.749 TL
|874,50 TL
|%50
|God of War 3 Remastered
|849 TL
|424,50 TL
|%50
|Batman: Arkham Knight
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|459 TL
|229,50 TL
|%50
|DayZ
|2 bin 349 TL
|1.174,50 TL
|%50
|God of War Ragnarök
|2 bin 799 TL
|1.399 TL
|%50
|Detroit: Become Human Deluxe
|1.749 TL
|874,50 TL
|%50
|Far Cry 5
|2 bin 299 TL
|344,85 TL
|%85
|Green Hell
|875 TL
|175 TL
|%80
|Paint the Town Red
|595 TL
|297,50 TL
|%50
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.