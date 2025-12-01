Popüler Oyunlarda Dev İndirim! GTA 5, FC 26, RDR 2 ve Dahası

PlayStation mağazasında Yıl Sonu Fırsatları kampanyası başladı. Bununla birlikte açık dünyadan futbola aksiyondan simülasyona kadar çeşitli türlerde çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında EA SPORTS FC 26, Grand Theft Auto V (GTA 5) ve Hogwarts Legacy dahil olmak üzere pek çok yapım bulunuyor.

PlayStation Store'da Yıl Sonu Fırsatları Başladı

Electronic Arts tarafından 2025 yılının eylül ayında piyasaya sürülen EA SPORTS FC 26, PlayStation mağazasında yüzde 50 oranında indirime girdi. En iyi futbol oyunları arasında yer alan yapım 2.899,99 TL yerine 1.449,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden GTA 5 yüzde 67 oranında indirime girdi. Rockstar North tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 2.099 TL'den 692,67 TL'ye düştü. İlk olarak 2013 yılında satışa sunulan oyun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online isimli çevrim içi mod da mevcut.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan Red Dead Redemption 2'nin ultimate sürümü 3.499 TL yerine 699,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun ilk olarak 2018 yılında piyasaya sürüldü.

Hogwarts Legacy: Deluxe Edition yüzde 85 oranında indirime girdi. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunun Deluxe sürümü 3.899 TL'den 585,85 TL'ye düştü. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.

İndirime Giren PlayStation Oyunları