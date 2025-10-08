Electronic Arts Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Electronic Arts oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Star Wars Squadrons, It Takes Two ve Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

Xbox'ta Electronic Arts Oyunları İndirime Girdi

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi RPG oyunları arasında yer alan yapım, Xbox mağazasındaki kampanya kapsamında 2.599,99 TL yerine 259,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Need for Speed Heat de yüzde 90 oranında indirime girdi. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 468 TL'den 46,80 TL'ye düştü. Ghost Games tarafından geliştriilen oyun 2019 yılında piyasaya sürüldü.

Motive tarafından geliştirilen Star Wars Squadrons yüzde 90 oranında indirime girdi. 2020 yılının ekim ayında satışa sunulan oyun 278 TL yerine 27,80 TL'ye satılıyor. Xbox mağazasındaki kampanmya kapsamında yüzde 80 oranında indirime giren Star Wars Jedi: Survivor ise 2.899,99 TL'den 579,99 TL'ye düştü.

Hazelight Studios tarafından geliştirilen It Takes Two yüzde 70 oranında indirime girdi. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan yapım 1.499,99 TL yerine 449,99 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 70 oranında indirime giren A Way Out ise 152,50 TL yerine 45,75 TL'ye satılıyor.

