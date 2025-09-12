%92'ye Varan Dev İndirim: Aşırı Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition ve Star Wars Battlefront II: Celebration Edition dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü.

Steam'de Electronic Arts Oyunları İçin Kampanya Başladı

25 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile birlikte Need for Speed Heat'ın Deluxe isimli sürümü Steam'de yüzde 92 oranında indirime girdi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapım 69,99 dolar (2.895 TL) yerine 5,59 dolar (231 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

BioWare tarafından geliştirilen Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. 2021 yılının mayıs ayında piyasaya sürülen Legendary sürümü 59,99 dolardan (2.481 TL) 5,99 dolara (247 TL) düştü. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Immortals of Aveum yüzde 90 oranında indirime girdi. Ascendant Studios tarafından geliştirilen oyun 59,99 dolar (2.481 TL) yerine 5,99 dolara (247 TL) satılıyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Motive tarafından geliştirilen Star Wars Squadrons yüzde 85 oranında indirime girdi. 2020 yılının ekim ayında piyasaya sürülen oyun 39,99 dolardan (1.652 TL) 5,99 dolara (247 TL) düştü. Yüzde 80 oranında indirime giren Star Wars Battlefront II: Celebration Edition ise 7,99 dolar (330 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları