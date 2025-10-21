En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! Listede 5 Günlük Oyun Var
Steam'de en çok satılan oyunlar netlik kazandı. 5 gün önce piyasaya sürülen iki oyun, geçtiğimiz hafta en çok satılan oyunların arasında ön plana çıktı.
Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. Son paylaşılan veriler sayesinde oyuncuların geçen hafta en çok hangi oyunlara ilgi gösterdiği ortaya çıktı. Listede en çok dikkat çeken nokta, açık beta sürecinde gerçek zamanlı oyuncu rekoru kıran Arc Raiders oldu. Bu başarı, onu listenin ikinci sırasına yükseltti.
En Çok Satılan PC Oyunları (14-21 Ekim)
- Battlefield 6
- ARC Raiders
- Fellowship
- Escape From Duckov
- EA SPORTS FC 26
- Digimon Story Time Stranger
- Ball x Pit
- Hogwarts Legacy
- Dead by Daylight
- Borderlands 4
- Megabonk
- Detroit: Become Human
- NBA 2K26
- Ninja Gaiden 4
- Red Dead Redemption 2
Steam'de son bir haftada en çok satan oyun olarak Battlefield 6 ön plana çıktı. 10 Ekim'de piyasaya sürülen oyun, açık beta ile çok geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. O dönemdeki başarısı, oyun piyasaya sürüldükten sonra da devam etti. Öyle ki son birkaç haftadır en çok satılanlar listesinin zirvesinden inmiyor.
Listenin ikinci sırasında Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders yer aldı. Oyun henüz çıkışını gerçekleştirmemesine rağmen inanılmaz bir satış rekoru kırdı. Battlefield 6'nın hemen arkasından gelen oyun, 30 Ekim'de erişime açılacak. Bu başarının özellikle geçen hafta sonu başlayan büyük açık beta sürecinden kaynaklandığı düşünülüyor.
Fellowship, Steam'de en çok satılan oyunların üçüncü sırasında yer aldı. Chief Rebel tarafından geliştirilip Arc Games tarafından yayınlanan oyun, Steam'de "çoğunlukla olumlu" derecelendirmesine sahip. 16 Ekim'de piyasaya sürülen oyun, çok oyunculu bir oynanış sunuyor. Oyunda çok çeşitli yaratıklar bulunuyor. PvE türündeki bu oyunda düşmanları alt ederek ganimet topluyorsunuz.
Listenin dördüncü sırasında Escape From Duckov konumlandı. 16 Ekim 2025'te piyasaya sürülen oyun, Steam'de "son derece olumlu" derecelendirmeye sahip. Aksiyon ve macera türlerine sahip bu oyunda hayatta kalmak için sığınağımızı inşa etmemiz, kaynak toplamamız ve düşman ördekleri alt etmemiz gerekiyor.
EA Sports FC 26, Steam'de en çok satılan beşinci oyun oldu. Bu gerçekçi futbol simülasyonu özellikle gelişmiş animasyon, modeller ve dokularla ön plana çıkıyor. 26 Eylül 2025'te piyasaya sürülen oyunun dijital oyun mağazasında "karışık" derecelendirmeye sahip olduğunu da ayrıca belirtelim.