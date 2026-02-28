FOR HONOR, Assassin's Creed ve Dahası! Popüler Oyunlar Steam'de İndirime Girdi

En büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, dijital oyun mağazası Steam'de yeni bir etkinlik başlatarak popüler oyunlarını indirime soktu. Fiyatı düşen oyunlar arasında FOR HONOR, Assassin's Creed serisi ve Skull and Bones da yer aldı. İşte Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları...

Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Steam'de kampanyaya dahil olan Ubisoft oyunları, 12 Mart 2026'ya kadar indirimli şekilde satın alınabilecek. Yapımlara baktığımızda en yüksek oranda indirime giren oyunun yüzde 95 ile FOR HONOR olduğunu görüyoruz. Normalde 23,99 dolara (bin 53,64 TL) satılan oyun, 1,19 dolara (52,26 TL) düştü. En iyi orta çağ oyunları arasında yer alan FOR HONOR, oyuncuları kılıç ve yakın dövüşlü savaşların merkezine götürüyor.

En iyi araba oyunları arasında yer alan The Crew Motorfest ise yüzde 90 indirim sayesinde 55,99 dolar (2 bin 459,08 TL) yerine 5,59 dolara (245,51 TL) satın alınabiliyor. Hawaii'nin bir adasında geçen oyunda oyuncular, açık dünyada farklı araçlarla yarışlara katılıyor. Üstelik yüzlerce araç seçeneği var.

Öte yandan 2024'te piyasaya sürülen Skull & Bones da Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları arasında. Yüzde 80 indirimle birlikte 23,99 dolardan (bin 53,64 TL) 4,79 dolara (210,37 TL) düşen yapım, oyuncuların korsan gemilerini yöneterek deniz savaşlarına katıldığı bir denizcilik oyunu. Özellikle Blazing Sails ve Sea of Thieves gibi korsan oyunlarını seviyorsanız Skull & Bones'a kesinlikle göz atmalısınız.

Assassin's Creed Origins ise 47,99 dolar (2 bin 107,72 TL) yerine 7,19 dolara (315,78 TL) satılıyor. Yüzde 85 indirime giren oyun, Antik Mısır’da geçiyor ve oyuncular, kendilerine verilen suikast görevlerini tamamlamaya çalışıyor. Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri.

Steam'de indirime giren Ubisoft oyunlarına ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.