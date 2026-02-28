FOR HONOR, Assassin's Creed ve Dahası! Popüler Oyunlar Steam'de İndirime Girdi
Dijital oyun mağazası Steam'de Ubisoft oyunları için yeni bir etkinlik başladı. Öyle ki popüler yapımların fiyatları düştü. İşte indirime giren oyunlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Ubisoft, Steam'deki oyunları için yeni bir kampanya başlattı.
- The Crew Motorfest yüzde 90 indirimle 5,59 dolara, Skull & Bones yüzde 80 indirimle 4,79 dolara, Assassin's Creed Origins ise yüzde 85 indirimle 7,19 dolara düştü.
- Etkinlik 12 Mart 2026'ya kadar sürecek.
En büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, dijital oyun mağazası Steam'de yeni bir etkinlik başlatarak popüler oyunlarını indirime soktu. Fiyatı düşen oyunlar arasında FOR HONOR, Assassin's Creed serisi ve Skull and Bones da yer aldı. İşte Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları...
Steam'de İndirime Giren Ubisoft Oyunları
Steam'de kampanyaya dahil olan Ubisoft oyunları, 12 Mart 2026'ya kadar indirimli şekilde satın alınabilecek. Yapımlara baktığımızda en yüksek oranda indirime giren oyunun yüzde 95 ile FOR HONOR olduğunu görüyoruz. Normalde 23,99 dolara (bin 53,64 TL) satılan oyun, 1,19 dolara (52,26 TL) düştü. En iyi orta çağ oyunları arasında yer alan FOR HONOR, oyuncuları kılıç ve yakın dövüşlü savaşların merkezine götürüyor.
En iyi araba oyunları arasında yer alan The Crew Motorfest ise yüzde 90 indirim sayesinde 55,99 dolar (2 bin 459,08 TL) yerine 5,59 dolara (245,51 TL) satın alınabiliyor. Hawaii'nin bir adasında geçen oyunda oyuncular, açık dünyada farklı araçlarla yarışlara katılıyor. Üstelik yüzlerce araç seçeneği var.
Öte yandan 2024'te piyasaya sürülen Skull & Bones da Steam'de indirime giren Ubisoft oyunları arasında. Yüzde 80 indirimle birlikte 23,99 dolardan (bin 53,64 TL) 4,79 dolara (210,37 TL) düşen yapım, oyuncuların korsan gemilerini yöneterek deniz savaşlarına katıldığı bir denizcilik oyunu. Özellikle Blazing Sails ve Sea of Thieves gibi korsan oyunlarını seviyorsanız Skull & Bones'a kesinlikle göz atmalısınız.
Assassin's Creed Origins ise 47,99 dolar (2 bin 107,72 TL) yerine 7,19 dolara (315,78 TL) satılıyor. Yüzde 85 indirime giren oyun, Antik Mısır’da geçiyor ve oyuncular, kendilerine verilen suikast görevlerini tamamlamaya çalışıyor. Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed serisinin en sevilen oyunlarından biri.
Steam'de indirime giren Ubisoft oyunlarına ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Crew Motorfest
|55,99 dolar (2 bin 459,08 TL)
|5,59 dolar (245,51 TL)
|%90
|Tom Clancy's The Division
|23,99 dolar (Bin 53,64 TL)
|2,39 dolar (104,96 TL)
|%90
|Tom Clancy's The Division 2
|23,99 dolar (Bin 53,64 TL)
|2,39 dolar (104,96 TL)
|%90
|FOR HONOR
|23,99 dolar (Bin 53,64 TL)
|1,19 dolar (52,26 TL)
|%95
|Assassin's Creed Odyssey
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|9,59 dolar (421,19 TL)
|%80
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|11,99 dolar (526,60 TL)
|%75
|Assassin’s Creed Mirage
|39,99 dolar (Bin 756,36 TL)
|15,99 dolar (702,28 TL)
|%60
|Assassin's Creed Origins
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|7,19 dolar (315,78 TL)
|%85
|Watch_Dogs 2
|39,99 dolar (Bin 756,36 TL)
|5,99 dolar (263,08 TL)
|%85
|Skull & Bones
|23,99 dolar (Bin 53,64 TL)
|4,79 dolar (210,37 TL)
|%80
|Far Cry 6
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|11,99 dolar (526,60 TL)
|%75
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|9,59 dolar (421,19 TL)
|%80
|Anno 1800
|47,99 dolar (2 bin 107,72 TL)
|11,99 dolar (526,60 TL)
|%75
|Star Wars Outlaws
|55,99 dolar (2 bin 459,08 TL)
|16,79 dolar (737,41 TL)
|%70
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.