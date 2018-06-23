Tarayıcıda Gezindikçe Para Kazanmak İster Misiniz?

Bir süre önce Mozila'nın eski CEO'su tarafından tanıtılan ve kullanıcılara kullandıkça para vereceklerini dile getiren Brave tarayıcıya güncellemeler geliyor. Bundan böyle tarayıcı üzerinden reklam veya videoları izleyenlere kripto para ile ödeme yapılması planlanıyor.

Popüler şirket Mozilla'dan tanınan ve bir hayli tartışmaya konu olan eski CEO Brendan Eich, kısa süre önce kendi şirketinin ürünü olan Brave'i sunmuştu. Normal bir tarayıcıya göre özellik bakımından pek farklı olmayan Brave'in en dikkat çeken özelliği ise BAT sistemiydi. 'Basic Attention Token' olarak adlandırılan bu sistem kapsamında, tarayıcıya özel reklamlar sayesinde para kazanabiliyorsunuz.

Bu anlamda yüzlerce Android ve iOS kullanıcısının ilgisini çeken Brave, henüz test aşamasında olduğu 250 önden hazırlanmış reklamla geliyor. Yani Brave üzerinden herhangi bir siteye giriş yapmak isterseniz, önce Brave'in kendi reklamlarını görecek ve böylelikle kazanç sağlayabileceksiniz.

İnternet Siteleri, Brave'den Şikayetçi!

Ancak genel anlamda medyanın olumsuz yorumlarına maruz kalan Brave, reklamlar aracılığıyla topladığı kazancı siteye sunmuyorken aynı zamanda verileri de paylaşmıyor. Ayrıca Brave uygulamasında yer alan bir özellik kapsamında, bulunduğunuz sitedeki reklamları kapatabiliyorsunuz.

Gösterdiği reklamlar üzerinden kullanıcılara kripto para aracılığıyla ödeme yapacak olan Brave'in ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor. Yalnızca bir reklam gelirinden kullanıcıya yüzde 70 oranında pay biçildiği ifade ediliyor. Ayrıca Brave üzerinde kripto paraları gerçek paraya çevirmek için bir seçenek bulunmadığını da belirtmek gerekiyor.