Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı
Ubisoft oyunlarında %90'a varan indirim başladı. Bununla beraber Assassin's Creed Valhalla'dan Far Cry 6'ya kadar pek çok oyunun fiyatı düştü.
Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan Yaz İndirimi kampanyası kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Far Cry 6 ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.
24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan spor oyunu 999 TL yerine 99,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Assassin's Creed Origins yüzde 85 oranında indirime girdi. Antik Mısır'da geçen açık dünya aksiyon oyunu 1.499 TL'den 224,85 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla ise 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 oranında indirime girid. Oyunun fiyatı 1.249 TL'den 187,35 TL'ye düştü. Watch Dogs Legion ise 1.749 TL'den 262,35 TL'ye düştü.
İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Riders Republic
|999 TL
|99,90 TL
|%90
|Steep
|999 TL
|149,85 TL
|%85
|Anno 2205
|999 TL
|149,85 TL
|%85
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|For Honor
|749 TL
|112,35 TL
|%85
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Watch Dogs Legion
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|229,80 TL
|%80
|Skull and Bones
|999 TL
|199,80 TL
|%80
|Immortals Fenyx Rising
|999 TL
|199,80 TL
|%80
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Revelations
|379 TL
|113,70 TL
|%70
|Assassin's Creed II
|249 TL
|62,25 TL
|%75
|Assassin's Creed III Remastered
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Rainbow Six Siege Extraction
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.749 TL
|524,70 TL
|%70
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Far Cry 4
|749 TL
|149,80 TL
|%80
|Far Cry 3
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Far Cry 3 Blood Dragon
|379 TL
|94,75 TL
|%75
|Far Cry 2
|249 TL
|74,70 TL
|%70
|Far Cry New Dawn
|1.149 TL
|229,80 TL
|%80
|The Division 2
|749 TL
|187,25 TL
|%75