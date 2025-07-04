Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

Ubisoft oyunlarında %90'a varan indirim başladı. Bununla beraber Assassin's Creed Valhalla'dan Far Cry 6'ya kadar pek çok oyunun fiyatı düştü.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan Yaz İndirimi kampanyası kapsamında  Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Far Cry 6 ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan spor oyunu 999 TL yerine 99,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Assassin's Creed Origins yüzde 85 oranında indirime girdi. Antik Mısır'da geçen açık dünya aksiyon oyunu 1.499 TL'den 224,85 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla ise 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 oranında indirime girid. Oyunun fiyatı 1.249 TL'den 187,35 TL'ye düştü. Watch Dogs Legion ise 1.749 TL'den 262,35 TL'ye düştü.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Riders Republic 999 TL 99,90 TL %90
Steep 999 TL 149,85 TL %85
Anno 2205 999 TL 149,85 TL %85
Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL %75
For Honor 749 TL 112,35 TL %85
Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85
Watch Dogs Legion 1.749 TL 262,35 TL %85
Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 229,80 TL %80
Skull and Bones 999 TL 199,80 TL %80
Immortals Fenyx Rising 999 TL 199,80 TL %80
Assassin's Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL %85
Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75
Assassin's Creed Revelations 379 TL 113,70 TL %70
Assassin's Creed II 249 TL 62,25 TL %75
Assassin's Creed III Remastered 999 TL 249,75 TL %75
Rainbow Six Siege Extraction 999 TL 249,75 TL %75
Avatar: Frontiers of Pandora 1.749 TL 524,70 TL %70
Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75
Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL %85
Far Cry 4 749 TL 149,80 TL %80
Far Cry 3 499 TL 124,75 TL %75
Far Cry 3 Blood Dragon 379 TL 94,75 TL %75
Far Cry 2 249 TL 74,70 TL %70
Far Cry New Dawn 1.149 TL 229,80 TL %80
The Division 2 749 TL 187,25 TL %75

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