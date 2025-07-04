Ubisoft Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan Yaz İndirimi kampanyası kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Far Cry 6 ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Riders Republic yüzde 90 oranında indirime girdi. Kaliteli grafiklere sahip olan spor oyunu 999 TL yerine 99,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Assassin's Creed Origins yüzde 85 oranında indirime girdi. Antik Mısır'da geçen açık dünya aksiyon oyunu 1.499 TL'den 224,85 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla ise 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 oranında indirime girid. Oyunun fiyatı 1.249 TL'den 187,35 TL'ye düştü. Watch Dogs Legion ise 1.749 TL'den 262,35 TL'ye düştü.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları