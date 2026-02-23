vivo'nun 18 Modeline Daha Android 16 Güncellemesi Geliyor

vivo'nun Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi, akıllı telefonlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda vivo X90 ve V40 Pro için sunulan bu büyük güncelleme, çok yakında vivo Y300,ve vivo Y39 dahil olmak üzere 18 modele daha gelecek. Böylece bu modeller, vivo'nun en güncel yazılımına sahip olacak.

Mart Ayında Android 16 Alacak Telefonlar

vivo T3 Pro

vivo T3

vivo T3x

vivo Y300

vivo V30e

Bütün büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi Android 16 tabanlı OriginOS 6 da kademeli olarak sunuluyor. Bu sebepten dolayı bu büyük güncellemenin tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. OriginOS 6 güncellemesi, ayarlar menüsünde bulunan "Sistem Güncellemesi" kategorisinden yapılabiliyor.

OriginOS 6, akıllı telefonların önemli yeniliklere kavuşmasını sağlıyor. Güncelleme ile birlikte kilit ekranı widget'lar, yeni saat stilleri ve özelleştirme seçenekleriyle beraber daha kişisel hâle geliyor. Buynların yanı sıra "vivo Sans" isimli yazı tipi de yer alıyor. Bu yazı tipi, yazıların daha kolay bir şekilde okunmasına imkân tanıyor.

Android 16 tabanlı olan bu güncelleme bunların yanı sıra performans iyileştirmeleri, daha akıcı animasyonlar ve kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan daha pek çok yenilik içeriyor. Mart ayında söz konusu güncelleme sahip olacak akıllı telefonlar arasında vivo T3 Pro, vivo T3, vivo T3x, vivo Y300 ve vivo V30e bulunuyor.

Nisan Ayında Android 16 Alacak Telefonlar

vivo Y200+

vivo Y200

vivo Y39

vivo Y31

vivo Y200 Pro

vivo Y300 Plus

Android 16 tabanlı OriginOS 6 işletim sistemine nisan ayında kavuşavak modeller arasında vivo Y200+'tan vivo Y200'e, vivo Y39'dan vivo Y31'e kadar pek çok model bulunuyor. Ayrıca 2024 yılının mayıs ayında tanıtılan vivo Y200 Pro ve 2024 yılının ekim ayında tanıtılan vivo Y300 Plus da bu büyük güncellemeyi alacak.

Mayıs Ayında Android 16 Alacak Telefonlar

OriginOS 6'yı mayıs ayında alacak akıllı telefonlar arasında dört farklı akıllı telefon bulunuyor. Bunlar arasında 2025 yılının haziran ayında tanıtılan vivo T4 Lite, 2024 yılının şubat ayında tanıtılan vivo Y200e, 2024 yılının mayıs ayında tanıtılan vivo Y100 ve 2024 yılının haziran ayında tanıtılan vivo Y58 bulunuyor.

Haziran Ayında Android 16 Alacak Telefonlar