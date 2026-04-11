Snapdragon İşlemcili Telefon AnTuTu Testine Girdi! AMOLED Ekrana Sahip

vivo'nun yeni Android telefonu T5 Pro 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda T5 Pro 5G'nin AnTuTu puanı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapaistesi dâhil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo T5 Pro 5G AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

vivo T5 Pro 5G, AnTuTu testinde 1 milyon 180 binden fazla puana ulaştı. Amiral gemisi sınıfındaki telefonlar genelde 3.8 milyon ile 4.1 milyon arasında puan alıyor. Orta segment telefonlar ise genelde 800 bin ile 1 milyon 500 bin puan arasında konumlanıyor. Dolayısıyla bu puanın orta segment için oldukça yüksek bir puan olduğunu belirtelim.

vivo T5 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9020 mAh

9020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo T5 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada vivo T4 Pro'da Snapdragon 7 Gen 4 mevcut. Bu işlemci de çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

Snapdragon 7s Gen 4, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm bir işlemci, 6 nm işlemciye kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemcinin o kadar iyi olduğunu belirtelim. Bu işlemci daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti.

vivo T5 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

T5 Pro 5G'nin ekranı, 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Pro'da ise 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

T4 Pro'da ayrıca 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre ynei telefonda 5000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor.

vivo T5 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 9020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. T4 Pro'da ise 6500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro, 15 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo T4 Pro, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T5 Pro'nun 215 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 9 bin 605 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo T5 Pro'nun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. AnTuTu testinde alınan puan ise telefonun orta segmentte konumlanacağını gösteriyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonun sık sık şarj edilmesine gerek kalmayacak.

Yüksek çözünürlüğe ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Ayrıca telefon suya dayanıklı olacak. Böylece kullanıcılar dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak.