vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 1.5K AMOLED Ekranı Var

vivo'nun yeni telefonu X300s'e dair yeni bir görsel paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X300s'in Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo X300s'in tasarımı, vivo X200s'e çok benzeyecek. Yeni telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Modülün üzerinde üç farklı kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise LED flaş konumlanacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Telefon yeşil, mor ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.100 mAh

7.100 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik 2.0

3D ultrasonik 2.0 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan X200s'te 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

X200s'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda X300s'te 5000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

vivo X300s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile, Fortnite ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani X300s'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile oynanabilecek.

Dimensity 9500 daha önce vivo X300 Pro, vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. X200s'te ise Dimensity 9400+ bulunuyor. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X300s'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Telefonun ön kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Serinin önceki modeli X200s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo X300s, 30 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X200s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300s'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300s'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

vivo X300s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300, 79.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X300s'in X300'e kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 84 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle yeni modelin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Paylaşılan görsele göre vivo X300s'in çok şık bir tasarıma sahip olacağını düşünüyorum. Telefonun tüm renk seçenekleri çok güzel görünüyor. X300s, yalnızca şık tasarımla değil aynı zamanda güçlü donanımıyla da dikkatimi çekti. Cihazın yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bu arada telefon hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek. Ayrıca üçlü arka kamera sisteminin çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra suya ve toza karşı dayanıklılık da önemli bir avantaj sağlayacak. Böylece dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında "telefon su geçirir mi " diye endişe edilmesine gerek kalmayacak.