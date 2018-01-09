Windows 10'a Ücretsiz Geçiş İçin Son Günler

Microsoft, Windows 7 ve 8.1 işletim sistemini kullanan kullanıcıları için Windows 10 çağrısı yapmaya devam ediyor. Windows 10’a ücretsiz yükseltme teklifini yeni yılda da sonlandırmayan yazılım devi, ücretsiz Windows 10 için son tarihi açıkladı.

Microsoft’un sürekli güncellemelerle tazelediği modern işletim sistemi Windows 10, 600 milyondan fazla cihazda yüklü. Yazılım devi, 2018’de de Windows 10'a ücretsiz yükseltme teklifini devam ettirerek kullanım oranını artırmayı, 1 milyar cihaz sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Windows 10 öncesi işletim sistemlerini kullanan kullanıcılara Windows 10’a ücretsiz terfi etmeleri konusunda sürekli çağrılar yapan, bildirimlerde bulunan şirket, hedefine ulaşmak için ücretsiz Windows 10 teklifini bir hafta daha uzattı. Ücretsiz Windows 10 için son gün 31 Aralık 2017 olarak belirlenmişti. Yeni tarih 16 Ocak 2018 olarak paylaşıldı. Windows 10’a henüz geçiş yapmayan kullanıcılara özel teklif sonlandığında tek seçenek lisans satın almak olacak.

Windows 7 veya 8.1 işletim sistemli bilgisayar kullanıcılarının Windows 10’a ücretsiz geçiş yapmaları için; Windows 10 için Microsoft sayfasında “Hemen Yükseltin” seçeneğine tıklamaları yeterli.