Chivalry 2, Green Hell ve Dahası! Popüler Xbox Oyunları Çok Ucuzladı

Xbox konsolların dijital oyun mağazası Xbox Store'da çok oyunculu yapımların öne çıktığı yeni bir kampanya başladı. Bu sayede birçok popüler oyun düşük fiyatla buluştu. Baldur's Gate 3, Ready or Not ve Chivalry 2 gibi sevilen oyunlar da etkinlik sırasında öne çıktı. İşte indirime giren oyunlar...

Xbox Store'da İndirime Giren Oyunlar

2016'da piyasaya sürülen theHunter: Call of the Wild, yüzde 85 ile en fazla indirime giren oyun oldu. 76,50 TL yerine 11,47 TL'ye satılan oyun, bir avcılık simülasyonu. Oyuncular vahşi hayvanların izini sürerek onları avlamaya çalışır. Bu sırada kullanıcılar, yaban hayatını da yakından gözetler.

En iyi orta çağ oyunları arasında yer alan Chivalry 2 ise yüzde 80 indirimle 113,75 TL'den 22,75 TL'ye düştü. Orta çağ döneminde geçen bu yapım, oyuncuları büyük bir savaşın içine sokuyor. Takım odaklı hedef, ölüm maçı ve herkes tek gibi eğlenceli modların olduğu oyunda amacınız hayatta kalmak ve rakibi alt etmek. Özellikle arkadaşlarınızla birlikte oynadığınızda çok daha eğlenceli hale gelen oyun, tek başınıza oynarken de keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilir.

En iyi hayatta kalma oyunlarından biri olan Green Hell de Xbox Store'da indirime girenler arasında. Yüzde 75 indirimle 480 TL yerine 120 TL'ye satılan Green Hell, Amazon yağmur ormanlarında geçiyor. Oyuncular kaynak toplayarak, avlanarak ve barınak kurarak yaşam mücadelesi verir. Ayrıca hastalık, yaralanmalar ve psikolojik etkiler gibi birçok zorlu faktörle de başa çıkmak zorunda kalır.

Sniper Elite 5 Deluxe Edition yüzde 80 indirimle birlikte 1.000 TL yerine 200 TL'ye satılıyor. En iyi sniper oyunlarından biri olan bu yapım, oyuncuları 2. Dünya Savaşı'na götürüyor. Oyundaki amaç düşman hatlarına sızarak hedefleri etkisiz hale getirmek, sabotaj görevlerini gerçekleştirmek ve gizli operasyonları tamamlamak.

Xbox Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı:

Kampanya 25 Şubat 2026'da sona erecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox Store'da indirime giren oyunlar arasında satın aldığınız veya almayı planladıklarınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.