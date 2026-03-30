Xiaomi'nin 8500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi 17T Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon, yeni bir sertifika aldı. Yakında tanıtılması beklenen telefon, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işelmci de yer alacka.

Xiaomi 17T Pro'nun FCC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Xiaomi 17T Pro, 2602EPTC0G model numarası ile birlikte FCC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS ve NFC teknolojilerini destekleyecek. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E'ye kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalışıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer alıyor. İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 15T Pro'da ise Dimensity 9400+ tercih edilmişti. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.63 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırdığını belirtelim.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde de aynı çözünürlüklere sahip kameralar tercih edilmişti.

Xiaomi 17T Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da 8.500 mAh batarya kapasites bulunacak. Telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında çok daha yüksek bir kapasite göreceğiz.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 15T Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro, 46 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun, Xiaomi 15T Pro'ya kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu ndenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun hem batarya hem işlemci hem de şarj hızı bakımından oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Dev batarya sayesinde kullanıcılar tüm gün şarj bitme endişesi yaşamayacak. Bu da yanlarında sürekli powerbank taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

100W hızlı şarj teknolojisinin de önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu özellik, Xiaomi 17T Pro'nun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağını da belirteyim. Böylece dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefon su geçirecek mi" endişesi yaşamak zorunda kalmayacaksınız.