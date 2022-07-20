AirDroid Cast
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SAND STUDIO
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Windows kullanıcıları AirDroid Cast ile güvenli bir şekilde ekran paylaşımı yapabilecekler.
Milyonlara ulaşan AirDroid isimli dosya paylaşım uygulamasının adeta devam niteliğinde olan yeni uygulaması AirDroid Cast nihayet lansmana çıktı. Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde, Windows, MacOS ve Web platformları için ise resmi web sitesi üzerinde lansmana çıkan AirDroid Cast ücretsiz olarak kullanılıyor. Web platformunda kurulum gerektirmeden de kullanılabilen AirDroid Cast ile dilerseniz Android ve iOS akıllı telefon ve tabletlerinizin dilerseniz de MacOS ya da Windows bilgisayarınızın ekranını paylaşabilirsiniz. İsterseniz uzaktan çalışan bir çalışan olun, isterseniz de mobil oyun tutkunu bir oyuncu olun, AirDroid Cast ile ekran paylaşımı yapabilirsiniz.
Kullanıcılar AirDroid Cast ile toplantılara katılarak sunumlar gerçekleştirebilir, 5 cihaza kadar bağlanarak akıllı telefon ve tabletlerindeki oyunları bilgisayarlarında oynayabilirler. Ücretli ve ücretsiz olarak iki farklı sürüme sahip olan yapım oldukça işlevsel özelliklere de ev sahipliği yapıyor.
AirDroid Cast Özellikleri
- Aynı anda 5 cihaza kadar bağlanma,
- Windows, MacOS, Android, iOS ve Web sürümler,
- Kurulum gerektirmeden kullanım imkanı,
- Pratik ve hızlı bir kullanış,
- Güvenilir,
- Kablosuz olarak ekranı paylaşma,
- HD kalitede görüntü,
- Verimli altyapı,
Resmi web sitesi üzerinden Windows, Web ve MacOS için de yayınlanan AirDroid Cast, günümüzde hem Android hem de iOS platformunda da aktif olarak kullanılıyor. Pratik ve hızlı yapısı ile kullanıcılara saniyeler içerisinde ekran yansıtma fırsatı veren uygulama sade yapısı ile de her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden yapım ile dilerseniz akıllı telefon ve tabletlerinizi bilgisayardan, dilerseniz de Windows ve MacOS bilgisayarınızı akıllı telefon ve tabletlerinizden kontrol edebilirsiniz. Kullanıcılardan olumlu yorum alarak marketlerdeki yükselişine devam eden yardımcı araç, her geçen gün kullanıcı kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor.
AirDroid Cast İndir
iOS için App Store üzerinde, Android platformu için ise Google Play üzerinde lansmana çıkan AirDroid Cast, bilgisayar ve Web platformları için ise resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. İşlevsel özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkan programın bir de ücretli sürümü yer alıyor. Dileyen kullanıcılar AirDroid Cast'i hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.
AirDroid Cast
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SAND STUDIO
-
AirDroid Cast ile Android akıllı telefon ve tabletinizin ekranını Windows ya da MacOS bilgisayarlar ile paylaşabilirsiniz.
Pandemi nedeniyle pek çok teknoloji şirketi evden çalışmayı kalıcı bir hale getirdi. Günümüzde insanlar uzaktan çalışmanın daha verimli ve zaman kaybının önüne geçtiğini ifade ederken pek çok yazılımda pandamı ile hayatımıza girdi. Uzaktan çalışan insanlar şu sıralar toplantı ve sunumlarını online ortamlarda gerçekleştiriyorlar. Uzaktan çalışanlar için özel olarak geliştirilen ve kullanımı ücretsiz olan AirDroid Cast güvenli ve hızlı yapısı ile kullanıcılara pek çok özellik sunuyor. Android, iOS, Web, Windows ve MacOS işletim sistemleri ile uyumlu olan uygulama sayesinde, ekran görüntünüzü güvenli bir şekilde paylaşabilir, cihazlara uzaktan bağlanabilir, çeşitli toplantılar düzenleyebilirsiniz. Zoom ve Google Meet gibi toplantı araçları ile de tam uyumlu olan AirDroid Cast tüm platformlarda ücretsiz sürümü ile milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
AirDroid Cast Özellikleri
- Ücretli ve ücretsiz sürümler,
- Android, iOS, Web, Windows ve MacOS işletim sistemlerinde çalışır,
- Basit ve pratik kullanım sağlar,
- Kullanıcılar güvenle ekran paylaşabilir,
- Sunumlar gerçekleştirebilirler,
- Canlı yayınlar yapma fırsatı,
- Cihazları anında uzaktan kontrol edebilme,
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılabilen AirDroid Cast bu yönü ile kullanıcılara oldukça geniş bir cihaz yelpazesi sunuyor. Hızlı ve güvenli yapısı ile kullanıcıları etkileyen ekran paylaşım programı, iş dünyasından oyun dünyasına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. AirDroid Cast ile dilerseniz toplantılara katılın ve sunumlar yapın, dilerseniz de mobil oyun oynarken cihazınızın ekranını paylaşarak başkalarının sizi izlemesini sağlayın. Oldukça kullanışlı yapısına ek olarak kullanıcılarına pek çok işlevsel özelliği de sunan başarılı uygulama platformlar arası kablosuz ekran paylaşımı yaparak verimliliği de artırıyor. Uzaktan yayın yapmak için adeta biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkan AirDroid Cast, ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanından kullanıcılara ev sahipliği yapıyor.
AirDroid Cast İndir
Tüm platformlarda düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden AirDroid Cast, Android platformu için de Google Play üzerinde lansmana çıktı. Ücretsiz olarak indirilip kullanılan yayın aracı, Google Play üzerinde 100 binden fazla kez indirildi. Yapım tüm platformlarda olumlu olarak değerlendirilmeye devam ediliyor. Hemen ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
AirDroid Cast
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SAND STUDIO
-
iOS kullanıcıları AirDroid Cast sayesinde cihazlarının ekranını Windows ya da MacOS bilgisayarlar ile anlık olarak paylaşabilecekler.
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan AirDroid isimli uygulamanın geliştiricisi Sand Studio Corporation Limited yeni ekran paylaşım yazılımı olan AirDroid Cast'i duyurdu. Ücretli ve ücretsiz sürümlere sahip olarak piyasadaki yerini alan başarılı uygulama sayesinde isterseniz toplantılara katılın isterseniz de oynadığınız oyunları ekran paylaşımı yaparak başkalarının izlemesini sağlayın. Günümüzde uzaktan çalışan ve yayın yapan oyuncular tarafından kullanılan AirDroid Cast, ücretsiz yapısına ek olarak kullanıcılarına hızlı ve güvenli bir altyapı deneyimi sunuyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan ekran paylaşım aracı, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veriyor. İşlevsel özelliklere sahip olan uygulama, iOS platformu için de App Store'daki yerini aldı.
AirDroid Cast Özellikleri
- Android, Web, MacOS, Windows ve iOS sürümler,
- Ücretli ve ücretsiz sürümler,
- Hızlı ve güvenilir bir altyapı
- Kurulum yapmadan kullanma imkanı,
- Platformlar arası kablosuz ekran paylaşımı,
- Mobil cihazları bilgisayardan kontrol etme,
- 5 cihaza kadar aynı anda bağlanabilme,
- Kullanım kolaylığı,
Mobil ve bilgisayar platformunda kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran AirDroid Cast ile dilerseniz bilgisayardan mobil ve tablet cihazlarınızı dilerseniz de mobil ve tablet cihazlarınızdan bilgisayarları anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Hem mobil hem de bilgisayar platformu ile tam uyumlu olarak çalışan uygulama Google Meet ve Zoom gibi görüntülü sohbet araçları ile de uyumlu olarak rahatlıkla çalışabiliyor. Ücretsiz olarak kullanıcıların karşısına çıkan yapım, basit kullanımı ile de her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Kullanıcılara kablosuz olarak cihazlarının ekranını paylaşma fırsatı veren uygulama, oldukça hızlı bir yapıya da ev sahipliği yapıyor.
Dilerseniz mobil cihazınızın ekranını Windows ya da MacOS bilgisayarınıza yansıtabilir ve oyunlar oynayabilirsiniz. Tam erişim ile kullanıcılar akıllı cihazlarında yapabildiği her şeyi bilgisayar üzerinden de yapabilecekler.
AirDroid Cast İndir
iOS platformu için App Store üzerinde lansmana çıkan başarılı yapım, günümüzde tüm platformlarda milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Uygulamayı indirip güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.
AirDroid Cast
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici SAND STUDIO
-
AirDroid Cast isimli uygulama sayesinde MacOS kullanıcıları ekranlarını güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.
Güçlü ve kullanımı kolay bir ekran paylaşım ve kontrol aracı olarak ifade edilen AirDroid Cast nihayet lansmana çıktı. Ücretsiz olarak Android, iOS, Web, Windows ve MacOS işletim sistemlerinde yayınlanan AirDroid Cast, kullanıcılara cihazlarının ekranını paylaşma fırsatı veriyor. Kolay bir kullanıma sahip olan ve ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan AirDroid Cast ile dilerseniz Android ve iOS akıllı telefon ve tabletlerinizin ekranını Windows ve MacOS işletim sistemine sahip cihazlar ile paylaşabilir, dilerseniz de kontrol edebilirsiniz.
Kullanıcılara uzaktan kontrol imkanı da veren yardımcı program ile mobil cihazlarındaki oyunları da bilgisayar platformunda oynayabilir ve eğlenceli anların tadını çıkarabilirsiniz. Basit ve sade arayüzü ile kullanıcılardan tam puan alan AirDroid Cast ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.
AirDroid Cast Özellikleri
- Ücretsiz ve ücretli iki farklı sürüm,
- Sunumlar gerçekleştirme,
- Android, iOS, Windows, Web ve MacOS sürümler,
- DÜzenli güncellemeler,
- Basit kullanım,
- Hızlı ve güvenilir,
- 5 cihaza kadar aynı anda bağlanma,
- Net görüntü,
Kullanıcılara cihazlarını uzaktan kontrol etme fırsatı veren ücretsiz yazılım hızlı ve pratik yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazandı. Güvenilir yapısı ile kullanıcıların verilerini de koruyan uygulama 5 cihaza kadar aynı anda bağlanma özelliği sunuyor. Düzenli olarak aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına pek çok işlevsel özelliği sunan AirDroid Cast sayesinde kullanıcılar bilgisayarlar üzerinden mobil cihazlarını kontrol edebilirler. Buna ek olarak kullanıcılar cihazlarındaki mobil oyunları da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekler. Ekran yansıtma özelliği ile iş dünyasından da kullanıcılar edinen uygulama, bu kullanıcılarına çeşitli toplantılara katılma ve sunumlar gerçekleştirme gibi olanaklarda tanıyor. Kullanıcılar ücretsiz olarak indirebildikleri uygulama sayesinde cihazlarının ekranını güvenle paylaşabilecekler.
AirDroid Cast İndir
Ücretsiz olarak tüm platformlarda lansmana çıkan AirDroid Cast, premium sürümü ile de kullanıcılarına ek işlevsel özellikler sunuyor. Basit ve kullanışlı yapısı ile her kesimden kullanıcıya ulaşmayı başaran yapım aldığı güncellemeler ile de yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor.