Windows kullanıcıları AirDroid Cast ile güvenli bir şekilde ekran paylaşımı yapabilecekler.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Milyonlara ulaşan AirDroid isimli dosya paylaşım uygulamasının adeta devam niteliğinde olan yeni uygulaması AirDroid Cast nihayet lansmana çıktı. Android için Google Play üzerinde, iOS için App Store üzerinde, Windows, MacOS ve Web platformları için ise resmi web sitesi üzerinde lansmana çıkan AirDroid Cast ücretsiz olarak kullanılıyor. Web platformunda kurulum gerektirmeden de kullanılabilen AirDroid Cast ile dilerseniz Android ve iOS akıllı telefon ve tabletlerinizin dilerseniz de MacOS ya da Windows bilgisayarınızın ekranını paylaşabilirsiniz. İsterseniz uzaktan çalışan bir çalışan olun, isterseniz de mobil oyun tutkunu bir oyuncu olun, AirDroid Cast ile ekran paylaşımı yapabilirsiniz.

Kullanıcılar AirDroid Cast ile toplantılara katılarak sunumlar gerçekleştirebilir, 5 cihaza kadar bağlanarak akıllı telefon ve tabletlerindeki oyunları bilgisayarlarında oynayabilirler. Ücretli ve ücretsiz olarak iki farklı sürüme sahip olan yapım oldukça işlevsel özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

AirDroid Cast Özellikleri

Aynı anda 5 cihaza kadar bağlanma,

Windows, MacOS, Android, iOS ve Web sürümler,

Kurulum gerektirmeden kullanım imkanı,

Pratik ve hızlı bir kullanış,

Güvenilir,

Kablosuz olarak ekranı paylaşma,

HD kalitede görüntü,

Verimli altyapı,

Resmi web sitesi üzerinden Windows, Web ve MacOS için de yayınlanan AirDroid Cast, günümüzde hem Android hem de iOS platformunda da aktif olarak kullanılıyor. Pratik ve hızlı yapısı ile kullanıcılara saniyeler içerisinde ekran yansıtma fırsatı veren uygulama sade yapısı ile de her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden yapım ile dilerseniz akıllı telefon ve tabletlerinizi bilgisayardan, dilerseniz de Windows ve MacOS bilgisayarınızı akıllı telefon ve tabletlerinizden kontrol edebilirsiniz. Kullanıcılardan olumlu yorum alarak marketlerdeki yükselişine devam eden yardımcı araç, her geçen gün kullanıcı kitlesini de artırmayı ihmal etmiyor.

AirDroid Cast İndir

iOS için App Store üzerinde, Android platformu için ise Google Play üzerinde lansmana çıkan AirDroid Cast, bilgisayar ve Web platformları için ise resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. İşlevsel özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkan programın bir de ücretli sürümü yer alıyor. Dileyen kullanıcılar AirDroid Cast'i hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.