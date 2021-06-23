Ashampoo Registry Cleaner, Windows PC'ler için kayıt defteri temizleme programıdır.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ashampoo Registry Cleaner, Windows kayıt defteri temizleme programı. Kayıt defteri temizleyici, bozuk, gereksiz ve artık girişleri silerek bilgisayarınızın daha hızlı ve daha kararlı olmasını sağlar.

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Ashampoo Registry Cleaner, kayıt defterini tarayarak bozuk, gereksiz ve geçersiz girişleri tespit ediyor ve düzeltiyor. Kayıt defterini temizleyerek ve sıkıştırarak program okuma ve yazma işlemleri sırasında sistem yükünü önemli ölçüde azaltıyor ve işletim sisteminizi daha hızlı ve daha kararlı hale getiriyor. Sade ve işlevsel kullanıcı arayüzü, programı deneyimsiz kullanıcılar için de ideal hale getirir, hiçbir bilgi gerektirmez. Varsayılan ayarlar yalnızca kaldırılması veya onarılması güvenli olan girişleri algılarken, ekstra güvenlik için tek tıklamayla değişiklikleri geri almanızı sağlayan yedekleme sistemi ile birlikte gelir.

Program fonksiyonları ve özellikleri

Sezgisel, basit kullanıcı arayüzü

Optimize edilmiş arama algoritmaları

Gereksiz ve dışarıdan gelen girişleri tamamen otomatik olarak ortadan kaldırır.

Geçersiz ve bozuk girişleri onarır.

Kullanıcı gizliliğine zarar verebilecek Kayıt Defteri girişlerini algılar.

Windows Kayıt Defteri nedir? Windows, ortak uygulama ayarları ve yapılandırma verilerini Windows Kayıt Defteri adında merkezi bir veritabanında saklar. Bu veritabanı zamanla artık yüklü olmayan yazılımlardan kalan verilerle karışmış olabilir, girişler bozulabilir. Pek çok uygulama bilgi için Kayıt Defteri’ne güvendiğinden dağınıklık ve veri bozulması gözle görülür performans düşüşlerine ve bilgisayarınızın yavaşlamasına ve yanıt vermemesine neden olabilir. Programları kaldırırken sık görülen hata mesajları veya sorunlar Windows Kayıt Defteri sorunlarından da kaynaklanabilir.