AutoClick (Mouse Auto Clicker)

AutoClick, çok sayıda tıklama tekrarı gerektiren programlarda ve oyunlarda kaydedilen tıklama hareketlerini parmağınızı yormadan yapan programdır.

Sibel Aflazi - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AutoClick programı, fare tıklamalarını durmaksızın taklit etmek için oluşturulmuş bir programdır. Boombang, Habbo, Farmville gibi farenizi durmadan tıklatmanız gereken oyun ve programlarda bu programı kullanabilirsiniz. Bİlgisayarda kullanıcı tıklamalarını kontrol eden ve istendiği takdir de bu tıklamaları kendisi yapan program ücretsiz olarak yayınlandı.

Fare tıklamalarınızı tekrarlayarak kaydetmeniz halinde, AutoClick bu tıklamaları algılayacak ve parmağınızı yormanıza gerek kalmayacak.

Programın, tıklama ve tekrarlama olmak üzere iki modu mevcuttur. Tıklama modunda bir ya da daha fazla noktaya tıklarsınız. Tekrarlama modunda ise yaptığınız tıklamaları tekrarlarsınız ya da kendi belirlediğiniz kısayol tuşlarını kullanırsınız.

AutoClick programını kullanmak için "Kaydet" butonuna tıklayın ve ekran üzerinde tekrarlanmasını istediğiniz hareketleri yaparak kaydedin. Bittiğinde "Dur" butonuna tıklayın.

AutoClick seçeneklerinde pek çok parametreyi değiştirebilirsiniz: Tekrarlama sayısı, hız, buton ve tıklama tipi, klavye kısayolları vs.