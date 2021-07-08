Avast Driver Updater, bilgisayarınızın tüm sürücülerini otomatik olarak tarar, günceller ve sorunları giderir.

Erkan Calp - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avast Driver Updater, Windows bilgisayarlar için otomatik sürücü güncelleme programıdır. Tek tıkla yazıcınız, tarayıcınız, kameranız, hoparlörleriniz, klavyeniz, modeminiz ve diğer cihazlarınız için gerekli sürücüleri kolayca bulabilirsiniz. Avast Driver Updater, eski, bozuk, eksik veya güncel olmayan sürücüleri tespit eder, hataları ve güvenlik açıklarını giderir, mevcut sürücüleri de yedekler ve geri yükler.

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Sorunlu ve güncel olmayan sürücüler kilitlenme, donma ve mavi ekran gibi sorunların başlıca nedenidir. Güncel olmayan sürücüler bilgisayarınızın performansını ve hızını etkilediği, ses ve görüntü sorunlarına neden olduğu için sürücüleri güncellemek oldukça önemlidir. Sürücü güncelleme aracı, güncel olmayan sürücüleri tespit etme ve değiştirme işlemini kolaylaştırır. En iyi Windows sürücü güncelleme programlarından biri olan Avast Driver Updater, 5 milyon farklı sürücüyü tarayıp indirebilir. Bu size ekran kartı sürücülerini, ses sürücülerini ve daha fazlasını güncelleyebilme imkanı verir. sürücülerin en yeni sürümlerini bularak cihazınızın maksimum kararlılıkta, daha az hata ile çalışmasını sağlar.

Hoparlörlerinizden ses gelmiyor mu? WiFi bağlantınız sürekli kopuyor mu? Yazıcınız aniden bozuldu mu? Avast Driver Updater, bu sorunları ortadan kaldırır. Program, en yeni sürücülere sahip olduğunuzu sağlamak için gerçek zamanlı taramalar yapar. Donanım çakışmalarını önlemek için sürücüler ayrı ayrı yüklenir.