IObit SysInfo, detaylı PC teknik özellikleri bilgisi veren ve gerçek zamanlı donanım sıcaklığı takibi sağlayan ücretsiz bir programdır.

Erkan Calp - 3 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

IObit SysInfo, ücretsiz ve kullanımı kolay bir sistem bilgisi aracıdır. İşletim sistemi, işlemci, anakart, bellek aygıtı, ekran, sürücüler, ağ ve diğer aygıtlar dahil bilgisayarınızın tüm ana bileşenleri hakkında size detaylı bilgi sağlar. Ayrıca sisteminizin tüm gizli bilgilerini ortaya çıkarır. Program, donanımların sıcaklığını ve kullanımını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen ve donanım aşırı ısındığında sizi uyaran gerçek zamanlı bir sıcaklık takip özelliğine sahip. Dışa Aktarma özelliği ile de sistem bilgilerinizin kapsamlı bir raporunu tek tıkla kolayca dışa aktarmanıza olanak tanır. Kolay paylaşım için raporun XML veya metin dosyası olarak dışa aktarılmasını destekler.

IObit SysInfo İndir

Windows sisteminizin bir raporunu almanıza ve donanımın sıcaklığını ve kullanımını izlemenize yardımcı olan harika bir sistem bilgi aracı IObit SysInfo, sistem bilgilerinin ve performansının daha kolay ve hızlı bir şekilde görüntülenmenize yardımcı olan sezgisel kullanıcı arayüzüne sahiptir.