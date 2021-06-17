IObit SysInfo
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 6.30 MB
- Üretici IObit
-
IObit SysInfo, detaylı PC teknik özellikleri bilgisi veren ve gerçek zamanlı donanım sıcaklığı takibi sağlayan ücretsiz bir programdır.
IObit SysInfo, ücretsiz ve kullanımı kolay bir sistem bilgisi aracıdır. İşletim sistemi, işlemci, anakart, bellek aygıtı, ekran, sürücüler, ağ ve diğer aygıtlar dahil bilgisayarınızın tüm ana bileşenleri hakkında size detaylı bilgi sağlar. Ayrıca sisteminizin tüm gizli bilgilerini ortaya çıkarır. Program, donanımların sıcaklığını ve kullanımını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen ve donanım aşırı ısındığında sizi uyaran gerçek zamanlı bir sıcaklık takip özelliğine sahip. Dışa Aktarma özelliği ile de sistem bilgilerinizin kapsamlı bir raporunu tek tıkla kolayca dışa aktarmanıza olanak tanır. Kolay paylaşım için raporun XML veya metin dosyası olarak dışa aktarılmasını destekler.
IObit SysInfo İndir
Windows sisteminizin bir raporunu almanıza ve donanımın sıcaklığını ve kullanımını izlemenize yardımcı olan harika bir sistem bilgi aracı IObit SysInfo, sistem bilgilerinin ve performansının daha kolay ve hızlı bir şekilde görüntülenmenize yardımcı olan sezgisel kullanıcı arayüzüne sahiptir.
- Kolay ve Hızlı Alınabilen Sistem Bilgisi Özeti - IObit SysInfo, bilgisayarınıza bağlı her PC donanımı parçasını bilmeniz için gezinmesi kolay ve net bir bilgi tablosu sunar. Sistem ve donanım koşulları hakkında sizi her zaman güncel tutar ve belirli sorunları bildirmenize ve gerekli olanları yükseltmenize yardımcı olur.
- Gerçek Zamanlı İzleme - Gerçek zamanlı takip, işlemci (CPU), ekran kartı (GPU), disk, anakart ve bellek kaynaklarının sıcaklığını ve kullanım oranını takip eder. Böylece PC kaynaklarının nasıl tüketildiğini ve depolamadaki kullanılabilir alanı daha iyi anlayabilirsiniz.
- Donanım Sıcaklık Uyarısı - Sistem kaynağı bilgi ekranının temiz düzeni size mevcut bellek kullanım oranını, kullanılabilir bilgisayar alanını ve bellek kapasitesini gösterir. Ayrıca sıcaklık aşırı ısınma uyarısı, PC donanımınızın korunmasına ve aşırı ısınmadan kaynaklanacak hasarların önlenmesine yardımcı olur.
- Kapsamlı ve Esnek Raporlama - IObit SysInfo, size tam bir sistem bilgisi özeti sunar ve işletim sisteminizin, bilgisayarınızın teknik özelliklerinin, ağ ve donanım koşullarınızın kapsamlı listelerini açar. Herhangi bir bölümü dışa aktarabilir ve txt. ve HTML formatlarında kaydedebilirsiniz.