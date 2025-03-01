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McAfee True Key

McAfee True Key

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 76
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici McAfee
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McAfee True Key uygulamasıyla çeşitli platformlarda kullandığınız şifrelerinizi Android cihazlarınızdan yönetebilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

McAfee True Key uygulamasıyla çeşitli platformlarda kullandığınız şifrelerinizi Android cihazlarınızdan yönetebilirsiniz.  İnternet üzerinde birçok platformda oluşturduğunuz hesaplarınızda birden fazla parola kullanıyorsanız, bunları hatırlamak ve yönetmek gerçekten zor olabiliyor.

Bu şifrelerinizi bir kenara not etmek de güvenlik anlamında risk taşıdığından, güvenilir bir hizmetten yardım alabilirsiniz. McAfee True Key uygulaması da parolalarınızı otomatik olarak kaydedip, sizin yerinize giriş yapabiliyor.

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McAfee True Key İndir

En güçlü şifreleme algoritmalarından biri olan AES-256 ile parolalarınızı koruyan McAfee True Key uygulamasında, parolalarınıza yalnızca siz erişebiliyorsunuz. Web sitelerinde ve uygulamalarda oturum açarken her zaman iki adımlı kimlik doğrulaması uygulayan McAfee True Key, daha fazla adım ekleyerek profilinizi özelleştirmenizi sağlıyor.

Eğer siz de parolalarınızın güvenliğini sağlamak ve parola unutma derdinden kurtulmak istiyorsanız, McAfee True Key uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.