McAfee True Key
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 76
- Üretici McAfee
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McAfee True Key uygulamasıyla çeşitli platformlarda kullandığınız şifrelerinizi Android cihazlarınızdan yönetebilirsiniz.
McAfee True Key uygulamasıyla çeşitli platformlarda kullandığınız şifrelerinizi Android cihazlarınızdan yönetebilirsiniz. İnternet üzerinde birçok platformda oluşturduğunuz hesaplarınızda birden fazla parola kullanıyorsanız, bunları hatırlamak ve yönetmek gerçekten zor olabiliyor.
Bu şifrelerinizi bir kenara not etmek de güvenlik anlamında risk taşıdığından, güvenilir bir hizmetten yardım alabilirsiniz. McAfee True Key uygulaması da parolalarınızı otomatik olarak kaydedip, sizin yerinize giriş yapabiliyor.
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McAfee True Key İndir
En güçlü şifreleme algoritmalarından biri olan AES-256 ile parolalarınızı koruyan McAfee True Key uygulamasında, parolalarınıza yalnızca siz erişebiliyorsunuz. Web sitelerinde ve uygulamalarda oturum açarken her zaman iki adımlı kimlik doğrulaması uygulayan McAfee True Key, daha fazla adım ekleyerek profilinizi özelleştirmenizi sağlıyor.
Eğer siz de parolalarınızın güvenliğini sağlamak ve parola unutma derdinden kurtulmak istiyorsanız, McAfee True Key uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
McAfee True Key
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16
- DOSYA BOYUTU 124 MB
- Üretici McAfee
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McAfee True Key uygulamasıyla dijital ortamlarda bulunan parolalarınızı iOS cihazlarınızda koruma altına alabilirsiniz.
McAfee True Key uygulamasıyla dijital ortamlarda bulunan parolalarınızı iOS cihazlarınızda koruma altına alabilirsiniz. Birden fazla web sitesi ve uygulamada bulunan parolalarınızı hatırlamak, dünyanın en zor işi haline gelebiliyor.
Hangi platformda hangi şifreyi kullandığınızı hatırlamakta zorlanıyorsanız ve bu platformlardaki hesaplarınızı koruma altına almak istiyorsanız, McAfee True Key uygulamasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
Uygulamaya FaceID veya parmak iziyle giriş yaparak uygulamalarınıza ve web sitelerinize kolayca erişebileceğiniz McAfee True Key uygulamasında, tüm cihazlarınızda senkronizasyon yaparak bilgilerinize her yerden ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz.
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McAfee True Key İndir
AES-256 şifreleme algoritmasını kullanan McAfee True Key uygulamasında, web sitesi ve uygulamalarda otomatik oturum açabiliyorsunuz. Oturum açma esnasında sizi iki faktörlü kimlik doğrulamasından geçiren ve isteğinize göre daha fazla faktör eklemenize izin veren uygulama, gizliliğinize saygı duyuyor ve sadece sizin görebilmenizi sağlıyor.
Eğer siz de iPhone ve iPad cihazlarınıza parolalarınızı korumak ve yönetmek istiyorsanız McAfee True Key uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.