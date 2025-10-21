No, I'm not a Human, kıyamet temasıyla karşımıza çıkan bir psikolojik korku oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, temel olarak Birinci Şahıs (FPS) bakış açısıyla sunulan bir Psikolojik Korku Görsel Romanı ve Simülasyon türüdür.

Temel oynanış, kapınıza sığınma talebiyle gelenleri içeri alıp almamaya karar vermenize dayanır. Gelenler ya sıradan insanlar ya da insan kılığına girmiş tehlikeli yaratıklar olan **"Ziyaretçiler"**dir.

Oyun, karakterlerin ve olayların her seferinde değişebildiği, güçlü bir karar odaklı hikaye sunar. Yaptığınız her seçim, oyunun ilerleyişini, yanınızdaki insanları ve sonunda ulaşacağınız birden fazla (10'dan fazla) sonu doğrudan etkiler.

Kıyamet zamanında geçen No, I'm not a Human, seçimlere dayalı olan bir psikolojik korku oyunudur. Güneşin kavurduğu kıyamet dünyasında, evinize kapanıyor ve sığınmak isteyen insanları evinize alıyorsunuz. Her şey tamamen burada başlıyor. Doğru kişileri içeri almalı ve içeri girmeye çalışan kötü ziyaretçileri öldürmelisiniz.

No, I'm not a Human'da, bazı insanları kesinlikle içeri almanız gerekiyor. İnsanların hikayelerini dinlemeli, onlardan yardım almalı ve hayatta kalma sürenizi uzatmalısınız. Lakin, ziyaretçi olarak adlandırılan yaratıklar size yalan söyleyecek ve öldürmeye çalışacaktır.

Gelen misafirlerin normal mi yoksa ziyaretçi mi olduğunu anlamak için sorgulamalı, hareketlerini analiz etmeli ve onlar sizi öldürmeden siz onları öldürmelisiniz.

Karanlık bir atmosfere sahip olan bu korku oyunu, daha çok psikolojik yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan korkarken diğer yandan ise akıllıca hareket etmeli ve kıyamet sürecini en sorunsuz şekilde atlatmalısınız.

No, I'm not a Human Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 10

10 İşlemci: Intel core i5

Intel core i5 Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: GTX 960