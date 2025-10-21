No, I'm not a Human
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Trioskaz
-
No, I'm not a Human, kıyamet temasıyla karşımıza çıkan bir psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, temel olarak Birinci Şahıs (FPS) bakış açısıyla sunulan bir Psikolojik Korku Görsel Romanı ve Simülasyon türüdür.
- Temel oynanış, kapınıza sığınma talebiyle gelenleri içeri alıp almamaya karar vermenize dayanır. Gelenler ya sıradan insanlar ya da insan kılığına girmiş tehlikeli yaratıklar olan **"Ziyaretçiler"**dir.
- Oyun, karakterlerin ve olayların her seferinde değişebildiği, güçlü bir karar odaklı hikaye sunar. Yaptığınız her seçim, oyunun ilerleyişini, yanınızdaki insanları ve sonunda ulaşacağınız birden fazla (10'dan fazla) sonu doğrudan etkiler.
Kıyamet zamanında geçen No, I'm not a Human, seçimlere dayalı olan bir psikolojik korku oyunudur. Güneşin kavurduğu kıyamet dünyasında, evinize kapanıyor ve sığınmak isteyen insanları evinize alıyorsunuz. Her şey tamamen burada başlıyor. Doğru kişileri içeri almalı ve içeri girmeye çalışan kötü ziyaretçileri öldürmelisiniz.
No, I'm not a Human'da, bazı insanları kesinlikle içeri almanız gerekiyor. İnsanların hikayelerini dinlemeli, onlardan yardım almalı ve hayatta kalma sürenizi uzatmalısınız. Lakin, ziyaretçi olarak adlandırılan yaratıklar size yalan söyleyecek ve öldürmeye çalışacaktır.
Gelen misafirlerin normal mi yoksa ziyaretçi mi olduğunu anlamak için sorgulamalı, hareketlerini analiz etmeli ve onlar sizi öldürmeden siz onları öldürmelisiniz.
No, I'm not a Human İndir
Karanlık bir atmosfere sahip olan bu korku oyunu, daha çok psikolojik yönüyle karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan korkarken diğer yandan ise akıllıca hareket etmeli ve kıyamet sürecini en sorunsuz şekilde atlatmalısınız.
Siz de No, I'm not a Human indirin ve korkunç paranoya hikayesini deneyimleyin!
No, I'm not a Human Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 10
- İşlemci: Intel core i5
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 960
Sıkça Sorulan Sorular
Ziyaretçiler ve insanlar arasındaki farkı nasıl anlarım?
Oyun, size her gece yeni ipuçları (örneğin, "Ziyaretçilerin dişleri kusursuzdur" veya "gözleri kanlanmıştır") veren haber yayınları ve notlar sunar. Ancak, bu belirtiler asla %100 güvenilir değildir.
Oyunda neden insanları içeri almak zorundayım?
Hayır, oyunun ana kuralı yalnız kalmamaktır. Oyunun hikayesi ve mekanikleri, sürekli bir tehdit altında olmanızı gerektirir. Belli gecelerde kapıya gelen ve "Evde yalnız mısın?" diye soran "Soluk Adam (Pale Man)" gibi varlıklar, yalnız olduğunuzu anlarsa sizi öldürür. Bu nedenle, hayatta kalmak için zorunlu olarak başkalarıyla bir arada bulunmalısınız.
Misafirlerimi kontrol etmek için kullanılan enerjiyi (Energy) nasıl yönetmeli veya geri kazanmalıyım?
Fiziksel testler (dişlere yakından bakmak, vücutlarını incelemek vb.) enerji tüketir ve bu enerji sınırlıdır. Enerjinizi geri kazanmanın ana yolu uyumaktır. Ancak uyumak bir sonraki geceye geçmek demektir ve misafirlerinizi tam olarak incelemek için yeterli enerjiniz kalmayabilir. Enerji takviyesi sağlayan özel eşyalar (örneğin Enjeka kutuları) bulabilir veya takas edebilirsiniz, bu da size kritik bir anda daha fazla inceleme yapma fırsatı verir.
Oyun kaç gece sürüyor ve kaç farklı sonu var?
Oyun genellikle 14 gece sürer ve bu süre zarfında yaptığınız seçimler zinciriyle ilerler. 10'dan fazla farklı son (Multiple Endings) bulunmaktadır. Bu sonlar, hayatta kalıp kalmamanıza, kimi içeri aldığınıza ve kimi öldürdüğünüze bağlı olarak değişir. Bu, oyuncuları farklı hikaye dallarını keşfetmek için oyunu tekrar oynamaya teşvik eder.
FEMA veya diğer dış grupların oyundaki rolü nedir?
FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Ajansı) gibi dış güçler, oyun dünyasında önemli bir belirsizlik ve tehdit kaynağıdır. Bu kurumlar, bazen evinize gelip rastgele kişileri (hem insan hem de Ziyaretçi) götürebilir veya size şüpheli gördüğünüz kişileri ihbar etmeniz için özel bildirimler (FEMA Notices) sağlayabilir. Bu durumlar, içerideki dinamikleri aniden değiştirir ve kime güveneceğiniz konusunda ek bir baskı yaratır.