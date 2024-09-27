Yüksek kalitede toplantılar yapabileceğiniz Octapull - Video Konferans, kapsamlı özelliklere sahip olmasıyla birlikte dikkat çekmektedir.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Octapull - Video Konferans, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yeni nesil video konferans uygulamasıdır. Günlük yaşantınızda oldukça etkili bir şekilde kullanıcılara katkı sağlayan OctaMeet, iş süreçlerinizi ve toplantılarınızı dijitalleştirmektedir. Toplantı odalarına katılabilir, odalar oluşturabilir, yaklaşan toplantıları görüntüleyebilir ve çeşitli video konferans özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Yüksek kalitede toplantı yapmak mı istiyorsunuz? Octapull - Video Konferans uygulaması; sunum ve ortak çalışmalarınız sırasında ekran paylaşma desteği sunar, gürültüleri engeller ve ücretsiz bir şekilde görüşme imkanı sunar.

Tüm bunların yanı sıra uygulamayı misafir olarak da kullanabilmektesiniz. Tabii ki iş sürecinizde oturum açmanız size daha fazla yarar sağlayacaktır. Lakin Octapull uygulamasında, hesap oluşturmadan hızlıca toplantılara ve görüntülü görüşmelere katılabilirsiniz.

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Toplantı sırasında ekran paylaşabilmenin yanı sıra rahatlıkla mesajlaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla mesajlaşabilir ve işbirliklerinizi artırabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü ve çevrimiçi toplantılara sağladığı büyük kolaylıklar sayesinde toplantılar düzenlemek ve takip etmek çok kolaydır. İşlerinizi daha kullanışlı bir şekilde halledebileceğiniz Octapull - Video Konferans'ı indirin ve telefonunuzu kullanarak toplantılara katılın!

Octapull - Video Konferans Uygulaması Özellikleri