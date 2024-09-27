Octapull - Video Konferans
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 134 MB
- Üretici Octapull
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Yüksek kalitede toplantılar yapabileceğiniz Octapull - Video Konferans, kapsamlı özelliklere sahip olmasıyla birlikte dikkat çekmektedir.
Octapull - Video Konferans, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yeni nesil video konferans uygulamasıdır. Günlük yaşantınızda oldukça etkili bir şekilde kullanıcılara katkı sağlayan OctaMeet, iş süreçlerinizi ve toplantılarınızı dijitalleştirmektedir. Toplantı odalarına katılabilir, odalar oluşturabilir, yaklaşan toplantıları görüntüleyebilir ve çeşitli video konferans özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
Yüksek kalitede toplantı yapmak mı istiyorsunuz? Octapull - Video Konferans uygulaması; sunum ve ortak çalışmalarınız sırasında ekran paylaşma desteği sunar, gürültüleri engeller ve ücretsiz bir şekilde görüşme imkanı sunar.
Tüm bunların yanı sıra uygulamayı misafir olarak da kullanabilmektesiniz. Tabii ki iş sürecinizde oturum açmanız size daha fazla yarar sağlayacaktır. Lakin Octapull uygulamasında, hesap oluşturmadan hızlıca toplantılara ve görüntülü görüşmelere katılabilirsiniz.
Octapull - Video Konferans İndir
Toplantı sırasında ekran paylaşabilmenin yanı sıra rahatlıkla mesajlaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızla mesajlaşabilir ve işbirliklerinizi artırabilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüzü ve çevrimiçi toplantılara sağladığı büyük kolaylıklar sayesinde toplantılar düzenlemek ve takip etmek çok kolaydır. İşlerinizi daha kullanışlı bir şekilde halledebileceğiniz Octapull - Video Konferans'ı indirin ve telefonunuzu kullanarak toplantılara katılın!
Octapull - Video Konferans Uygulaması Özellikleri
- Toplantılara katılım ve oda oluşturma
- Ücretsiz görüntülü görüşme
- Misafir kullanıcı hizmeti
- Ekran paylaşma
- Toplantı sırasında mesajlaşma
- Ortak Youtube videoları izleyebilme
- Gürültü engelleme desteği
- Yüksek kalitede konferans deneyimi