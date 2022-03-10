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RADYO

RADYO

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 19,553
  • DOSYA BOYUTU 2.10 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Cahit Çerçioğlu
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RADYO uygulaması ile dünyanın her bölgesinden çeşitli müzik türlerini yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

RADYO, yurt içi ve yurt dışında yayın yapan yüzlerce radyo istasyonunu dinleyebileceğiniz bir uygulamadır. Tarzınıza en uygun müzik türünü rahatlıkla bulabileceğiniz radyo uygulamasını Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kullanıcılara bilgisayarları üzerinden diledikleri radyoyu dinleme fırsatı veren başarılı uygulama, sadece internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.

Yerli ve yabancı pek çok radyo istasyonunu yüksek kalitede dinlemenize imkan tanıyan RADYO Windows 8 uygulaması, zengin içeriği ve sunduğu ek seçeneklerle benzer radyo uygulamalarından oldukça farklı.

Çoklu dil ve bölge desteği sunan RADYO uygulamasının kişiselleştirilebilir ana ekranı sayesinde favori müziklerinize daha rahat erişebiliyor, kaydetme seçeneğiyle o an çalan parçayı kaydedebiliyor ve dilediğiniz zaman dinleyebiliyor, zamanlayıcı işlevini kullanarak radyonun otomatik olarak kapanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Radyo kanallarını otomatik arama özelliğini de sahip RADYO, .pls, .m3u, .m3u8, .asx başta olmak üzere popüler tüm formatları tanıyabiliyor. Ayrıca çoklu format desteği sayesinde Windows Media, ShoutCAST, IceCAST gibi popüler yayın sunucuları üzerinden de dinleyebiliyorsunuz.

Windows 8 platformundaki en kapsamlı radyo uygulaması RADYO'nun başlıca özellikleri:

  • Kişiselleştirilebilir ana ekran
  • Kanal kaydetme
  • Otomatik tarama modu
  • Play To desteği
  • Dinleme geçmişi
  • Zamanlayıcı
  • Oynatma listesi desteği
  • Çoklu dil ve bölge desteği
  • Otomatik kanal listesi güncelleme
  • Kanal ekleme desteği
  • Yerel oynatma listelerini açma
  • Favori listesi oluşturma
  • Facebook ve Twitter’da paylaşım
  • Kanal listelerini filtreleme