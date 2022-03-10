RADYO uygulaması ile dünyanın her bölgesinden çeşitli müzik türlerini yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

RADYO, yurt içi ve yurt dışında yayın yapan yüzlerce radyo istasyonunu dinleyebileceğiniz bir uygulamadır. Tarzınıza en uygun müzik türünü rahatlıkla bulabileceğiniz radyo uygulamasını Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kullanıcılara bilgisayarları üzerinden diledikleri radyoyu dinleme fırsatı veren başarılı uygulama, sadece internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.

Yerli ve yabancı pek çok radyo istasyonunu yüksek kalitede dinlemenize imkan tanıyan RADYO Windows 8 uygulaması, zengin içeriği ve sunduğu ek seçeneklerle benzer radyo uygulamalarından oldukça farklı.

Çoklu dil ve bölge desteği sunan RADYO uygulamasının kişiselleştirilebilir ana ekranı sayesinde favori müziklerinize daha rahat erişebiliyor, kaydetme seçeneğiyle o an çalan parçayı kaydedebiliyor ve dilediğiniz zaman dinleyebiliyor, zamanlayıcı işlevini kullanarak radyonun otomatik olarak kapanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Radyo kanallarını otomatik arama özelliğini de sahip RADYO, .pls, .m3u, .m3u8, .asx başta olmak üzere popüler tüm formatları tanıyabiliyor. Ayrıca çoklu format desteği sayesinde Windows Media, ShoutCAST, IceCAST gibi popüler yayın sunucuları üzerinden de dinleyebiliyorsunuz.

Windows 8 platformundaki en kapsamlı radyo uygulaması RADYO'nun başlıca özellikleri: