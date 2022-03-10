RADYO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19,553
- DOSYA BOYUTU 2.10 MB
- Üretici Cahit Çerçioğlu
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RADYO uygulaması ile dünyanın her bölgesinden çeşitli müzik türlerini yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.
RADYO, yurt içi ve yurt dışında yayın yapan yüzlerce radyo istasyonunu dinleyebileceğiniz bir uygulamadır. Tarzınıza en uygun müzik türünü rahatlıkla bulabileceğiniz radyo uygulamasını Windows 8 tablet ve bilgisayarınızda ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kullanıcılara bilgisayarları üzerinden diledikleri radyoyu dinleme fırsatı veren başarılı uygulama, sadece internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.
Yerli ve yabancı pek çok radyo istasyonunu yüksek kalitede dinlemenize imkan tanıyan RADYO Windows 8 uygulaması, zengin içeriği ve sunduğu ek seçeneklerle benzer radyo uygulamalarından oldukça farklı.
Çoklu dil ve bölge desteği sunan RADYO uygulamasının kişiselleştirilebilir ana ekranı sayesinde favori müziklerinize daha rahat erişebiliyor, kaydetme seçeneğiyle o an çalan parçayı kaydedebiliyor ve dilediğiniz zaman dinleyebiliyor, zamanlayıcı işlevini kullanarak radyonun otomatik olarak kapanmasını sağlayabiliyorsunuz.
Radyo kanallarını otomatik arama özelliğini de sahip RADYO, .pls, .m3u, .m3u8, .asx başta olmak üzere popüler tüm formatları tanıyabiliyor. Ayrıca çoklu format desteği sayesinde Windows Media, ShoutCAST, IceCAST gibi popüler yayın sunucuları üzerinden de dinleyebiliyorsunuz.
Windows 8 platformundaki en kapsamlı radyo uygulaması RADYO'nun başlıca özellikleri:
- Kişiselleştirilebilir ana ekran
- Kanal kaydetme
- Otomatik tarama modu
- Play To desteği
- Dinleme geçmişi
- Zamanlayıcı
- Oynatma listesi desteği
- Çoklu dil ve bölge desteği
- Otomatik kanal listesi güncelleme
- Kanal ekleme desteği
- Yerel oynatma listelerini açma
- Favori listesi oluşturma
- Facebook ve Twitter’da paylaşım
- Kanal listelerini filtreleme
RADYO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 126,158
- Üretici Cahit Çerçioğlu
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RADYO ile Android cihazınız üzerinden kolayca müzik dinleyebilirsiniz
RADYO eğer Android işletim sistemini kullanan bir akıllı telefon veya tablet kullanıyorsanız size ücretsiz olarak müzik dinleme imkanı sunan başarılı bir radyo uygulamasıdır.
Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda radyo kanalını bir araya toplayan radyo dinleme uygulaması sayesinde Android cihazınızın internet bağlantısını kullanarak dilediğiniz radyo kanalını seçip dinleyebiliyorsunuz. Uygulama oldukça kolay ve rahat bir şekilde kullanılabilecek bir arayüze sahip. Radyo dinlemek için yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo kanalının yayın yaptığı ülkeyi seçmek ve listelenen radyo kanallarından birini dinlemektir.
RADYO uygulaması oldukça kullanışlı özelliklere de sahip. Yazılım ile radyo dinlemenin yanında sürekli dinlediğiniz kanalları sonradan kolay bir şekilde erişebilmek için favoriler listenize ekleyebiliyorsunuz. RADYO ayrıca dinleme geçmişinize de size listeleyebilmekte. Bu sayede adını hatırlayamadığınız radyo kanallarını kolayca bulabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde arama modülü de yer almakta.
RADYO size ücretsiz olarak istediğiniz radyo kanalını dinleme, yeni kanallar keşfetme ve farklı parçalar ve müzik türleri keşfetme imkanı sunuyor. Eğer müzik dinlemeyi seviyorsanız RADYO uygulamasını kesinlikle denemelisiniz.
RADYO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33,574
- DOSYA BOYUTU 14.40 MB
- Üretici Cahit Çerçioğlu
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iPhone'unuzu kullanarak kolayca tüm Dünya radyolarını dinlemek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
SHOUTcast ortaklığı ile birlikte geliştirilen RADYO uygulaması iOS işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin Dünya’nın her yerinden radyoları rahatlıkla dinlemeleri için hazırlanmış bir uygulama.
Kısaca en temel ve güzel özelliklerinden bahsedecek olursak:
- Kayıt yapabilme ve daha sonra kayıttan çalabilme yeteneği
- Hızınıza göre ses düzeyini otomatik ayarlama imkanı
- Rozet ve sosyal paylaşım olanakları
- Sohbet olanakları
- Kota takip özelliği
Ayrıca bütün bu özelliklere ek olarak pek çok yerde işinize yarayacak ekstra özellikler de uygulamada yer alıyor. Göründüğü kadarıyla akıllı telefonundan radyo dinlemek isteyenlerin isteyebilecekleri neredeyse her şeyi barındıran uygulama çalışmak için elbette aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.
RADYO
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,257
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Cahit Çerçioğlu
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RADYO ile dünya genelindeki tüm radyo kanallarını dinleyebilirsiniz.
RADYO, dünya genelindeki radyo kanallarını dinleyebilmenizi sağlayan, içeriği zengin ücretsiz bir radyo uygulamasıdır.
Uygulama ile sadece Türkiye’deki değil diğer ülkelerdeki radyo kanallarını da dinleyebilirsiniz. Geniş içeriği sayesinde tarzınıza en uygun müziği seçmenizi kolaylaştıran bu uygulama ile favori kanallarınızı kaydedebilir, sık dinlediğiniz kanallara hızlıca ulaşabilir, kanal listesi oluşturabilirsiniz. Çoklu dil ve bölge seçeneği de bulunan RADYO uygulaması mağazadaki en kapsamlı radyo uygulamasıdır. Popüler ve ücretsiz uygulama kategorisinde bulunan uygulamanın başlıca özellikleri:
• Kişiselleştirilebilir ana ekran
• Kanalları kaydetme
• Otomatik tarama modu
• Oynatma listesi desteği ile .pls, .m3u, .asx uzantılı dosyaları açma
• Çoklu format desteği
• Otomatik kanal listesi güncelleme
• Sık ve son dinlenen kanalın otomatik olarak tekrar çalınması
• Favori listesi oluşturma
• Kanal listelerini filtreleyebilme
• Paylaşım özelliği