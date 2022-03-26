VueScan, en çok kullanılan ve hemen her kullanıcı grubuna hitap eden profesyonel bir tarama programıdır.

Onur Şendere - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

VueScan, klasik ev kullanıcılarından profesyonel şirketlere kadar birçok kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tarama programıdır. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerin yanı sıra oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan VueScan ile derin renk ve katman özelliklerine sahip taramalar gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama hem Windows hem de MacOS işletim sistemleri üzerinde kullanılmaya devam ediliyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan VueScan ile başarılı taramalar yapabilirsiniz.

VueScan Programın Özellikleri

Döküman, fotoğraf ve film tarama

Taramaları PDF, JPEG, TIFF ve TXT formatlarında kaydedebilme

formatlarında kaydedebilme Photoshop'tan dosya çekebilme

Çoklu tarama yapabilme

VueScan, kurulum esnasında ve sonrasında bilgisayarınıza herhangi bir ek uygulama yüklemez. Programı satın alarak hali hazırda sahip olduğundan çok daha fazla işlemi yerine getirebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan VueScan ile döküman, fotoğraf ve film tarama yapabilecek, PhotoShop'tan dosya çekebileceksiniz. Çoklu tarama yapabilmeye de imkan veren başarılı yazılım sayesinde işlemlerinizi artık hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.