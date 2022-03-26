VueScan
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 102,320
- DOSYA BOYUTU 8.91 MB
- Üretici Hamrick Software
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VueScan, en çok kullanılan ve hemen her kullanıcı grubuna hitap eden profesyonel bir tarama programıdır.
VueScan, klasik ev kullanıcılarından profesyonel şirketlere kadar birçok kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tarama programıdır. Sahip olduğu gelişmiş özelliklerin yanı sıra oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan VueScan ile derin renk ve katman özelliklerine sahip taramalar gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı uygulama hem Windows hem de MacOS işletim sistemleri üzerinde kullanılmaya devam ediliyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan VueScan ile başarılı taramalar yapabilirsiniz.
VueScan Programın Özellikleri
- Döküman, fotoğraf ve film tarama
- Taramaları PDF, JPEG, TIFF ve TXT formatlarında kaydedebilme
- Photoshop'tan dosya çekebilme
- Çoklu tarama yapabilme
VueScan, kurulum esnasında ve sonrasında bilgisayarınıza herhangi bir ek uygulama yüklemez. Programı satın alarak hali hazırda sahip olduğundan çok daha fazla işlemi yerine getirebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan VueScan ile döküman, fotoğraf ve film tarama yapabilecek, PhotoShop'tan dosya çekebileceksiniz. Çoklu tarama yapabilmeye de imkan veren başarılı yazılım sayesinde işlemlerinizi artık hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.
VueScan
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 10,069
- DOSYA BOYUTU 7.59 MB
- Üretici Hamrick Software
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Her tarayıcıyla uyumlu çalışan VueScan ile taranmış verileri kolayca düzenleyin.
En basit ve gelişmiş tarama uygulaması olan VueScan ile verimliliğinizi artırın. Var olan tarayıcınızı kullanarak daha az zamanda daha fazla işler yapın.
VueScan, her türlü tarayıcıyla uyumlu olarak çalışır ve size emeklerinizin karşılığını verir. Doküman, fotoğraf ve film tarayabilen VueScan, taramaları PDF, JPEG, TIFF ve TXT formatlarında kaydedebilir.
Program her kalitede çalışabilme özelliğine sahiptir. Çok yüksek çözünürlükte ya da en düşüğünde. Kendi içindeki bileşenlerle her zaman iyi sonucu ekrana yansıtır. Solmuş fotoğraflarınızı bu programla tarayarak yeniden düzenleyebilirsiniz.