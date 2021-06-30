Bilgisayarınız Windows 11 ile uyumlu mu? Windows 11 uyumluluk kontrol aracı WhyNotWin11 ile öğrenebilirsiniz.

Erkan Calp - 43 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

WhyNotWin11, bilgisayarınızın Windows 11’i çalıştırmak için sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebildiğiniz ufak boyutlu ve basit bir uygulama. Windows 11 uyumluluk kontrol aracını ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

WhyNotWin11 İndir

Windows 11’in çıkış yapmasıyla birlikte çoğu kullanıcı bilgisayarlarının yeni işletim sistemini sorunsuz çalıştırıp çalıştıramayacağını merak ediyor. WhyNotWin11, bu soruyu yanıtlamak için tasarlanmış ufak bir komut dosyası (script).

Uygulama kurulumsuz, indirir indirmez kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulama, bilgisayarınızın en son Windows sürümünü çalıştırmasını neyin engellendiğine ilişkin detayları gösteren tek pencereden oluşan bir arayüzle birlikte geliyor. Arayüzde belirtildiği gibi uyumluluk sonuçları mevcut bilinen sistem gereksinimlerine dayanıyor. Araç temel olarak önyükleme türü, işlemci üretimi, işlemci çekirdek sayısı, işlemci frekansı, disk bölümleme, bellek (RAM), güvenli önyükleme, depolama ve minimum TPM’yi denetleniyor. Sonuçlar renk kodlarıyla görüntüleniyor; kırmızı gereksinimi karşılamıyor, yeşil karşılandığını ifade ediyor. Sarı renkse belli gereksinimin henüz bilinmediğinin bir göstergesi.

Windows’un en son sürümünü çalıştırabilen çoğu bilgisayar Windows 11 ile de uyumlu. Bilgisayarınız Windows 11’i çalıştırmıyorsa endişelenmeyin; Microsoft, Windows 10 için güncellemeler yayınlamaya devam edecek.

Bilgisayarınızın Windows 11’i çalıştırıp çalıştıramayacağını merak ediyorsanız, kullanabileceğiniz bir diğer araç ta Microsoft PC Health Check (Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi).