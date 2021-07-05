Windows Repair Toolbox, yaygın Windows sorunlarını bulup çözen ücretsiz bir programdır.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows Repair Toolbox, hızlı ve kolay bir şekilde Windows sistemini onarmanıza yardımcı olan ücretsiz ve kurulum gerektirmeyen bir programdır. Bilgisayarınızın son zamanlarda yavaş çalıştığını, performansının sürekli düştüğünü hissediyorsanız sistemi takip etmenize, temizlemenize, iyileştirmenize, düzeltmenize, onarmanıza yardımcı olacak geniş bir araç seti sunan ufak boyutlu bu programı denemelisiniz.

Windows Repair Toolbox İndir

Windows sorunlarını tespit edip çözmek konusunda en iyi ücretsiz programlardan biri. Üç istisna dışında araçtaki tüm programlar kurulumsuz. Araçlar işlevlerine göre sınıflandırılıyor ve program kullandığınız Windows sürümüne göre doğru sürümü otomatik olarak indiriyor. Araçlar sürekli güncel tutuluyor.

Tek tıkla tüm araçları tek seferde indirebilirsiniz. Böylece araç takımını internet bağlantısı olmayan bilgisayarlarla da kullanabilirsiniz.

Kötü amaçlı yazılım temizleme, sistem temizleme ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek için katılımsız modda birkaç aracı birlike çalışacak şekilde seçebilirsiniz. İşlem tamamlandığında kayıtları içeren bir e-posta gönderilir.

Onarılan bilgisayarla ilgili bilgileri görüntüler. İşlemci adı ve sıcaklığı, sistemde kurulu bellek miktarı ve kullanım yüzdesi, disk modeli, kapasitesi, temel sağlık denetimi, sistem bölümünde kalan boş alan miktarı, sistem önyükleme süresi ve dahası.

Bilgisayarda bir antivirüs programının olup olmadığını belirlemeye yardımcı AVRemoval içerir.

Windows Repair Toolbox, birçok yaygın Windows sorununu bulmayı ve düzeltmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, sistem kontrollerini hızlandırır. Bilgisayarınızda Java, Flash yüklü mü? Sisteminiz office, mp3, pdf gibi yaygın dosya türlerini açabiliyor mu? Hosts dosyanızda neler var? Web kameranız ve mikrofonunuz çalışıyor mu? Tek veya birkaç tıkla öğrenebilirsiniz.