Wise Care 365, Windows bilgisayar kullanıcıları için ücretsiz PC temizleme ve hızlandırma aracıdır.

Yiğit Ekim Demir - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Wise Care 365 programı bilgisayarınızın kayıt defteri ayarlarını, diskinizi ve diğer sistem araçlarınızı en performanslı halde çalıştırmak için bakım gerçekleştiren bir program. Kullanımı oldukça kolay olan programı bilgisayarınızın performansını gözle görülür şekilde artırabilmek için kullanabilirsiniz.

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Sisteminizi Gerçek Zamanlı Korur - Bazı uygulamalar izniniz olmadan değişiklik yapmaya çalıştığında hemen aksiyon alın. Bu koruyucu Windows kayıt defterini gizlice değiştirmeye çalışan tüm işlemleri belirler ve durdurur. İnternet tarayıcınızın ana sayfasının değiştirilmesini önler. İstenmeyen yeni uygulamaların Windows başlangıcına eklenmesini önler. Varsayılan tarayıcıda değişiklik yapılmasını engeller.

Kapsamlı PC Temizleyici (Geliştirildi) - Wise Care 365, Windows bilgisayarlarını en yüksek performansta tutmak isteyen milyarlarca Windows kullanıcısı için tercih edilen bir program. Yavaş bilgisayarı hızlandırır ve saniyeler içerisinde sabit disk alanını boşaltır. Geçersiz Windows kayıt defteri girdilerini kaldırır, Windows kayıt defterini kolayca yedekler ve geri yüklersiniz. Windows geçici dosyalarını temizler, tarayıcıları (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari ve diğer), önbellekleri, indirme geçmişini, tarama geçmişini, çerezleri, parolaları temizler. Wise Care 365, geçersiz kısayolları, diğer uygulamalar tarafından oluşturulan gereksiz dosyaları temizler. Belirli uzantılı dosyaları temizlemek için tüm sistemi tarar.

Dünyanın En Hızlı Sistem Optimizasyon Aracı - Wise Care 365, dünyanın en iyi teknolojilerini kullanır. PC’nin performansını en iyi duruma getirir, diskleri ve Windows kayıt defterini birleştirir ve hizmetlerin yanı sıra başlangıç işlemlerini de yönetir. Bilgisayarınızın sabit disk sürücüsü ve kayıt defteri zamanla karışır. Wise Care 365, düzenli hale getirmek için sürücü ve kayıt defterini birleştirir, böylece bilgisayarınızın daha hızlı ve daha kararlı çalışmasını sağlar. Bilgisayarınızı başlattığınızda arka planda sessizce birçok program çalışır. Wise Care 365, sistem kaynaklarını tüketen gereksiz programları devre dışı bırakmanıza yardımcı olur ve bilgisayar başlatma hızını artırır.

En Üst Düzey Bilgisayar Gizlilik Koruyucusu - Wise Care 365, bilgisayarınızın gizliliğini meraklı gözlerden korur. Gizlilik Silici, tarama geçmişi ve erişilen dosyalar gibi herhangi bir bilgisayar işleminin tüm izlerini siler, böylece yaptığınız herhangi bir bilgisayar işlemi gizli kalır. Disk Silici, silinen verilerin üçüncü partiler tarafından alınmasını önler. Disk Parçalayıcı, dosyaları asla kurtarılamayacak şekilde tamamen siler.

Güçlü Sistem ve Donanım İzleme Aracı - Sistem Monitörü, bilgisayarınızın tüm temel bilgilerini görüntüler. İşlem Monitörü, kullanıcılara kullanıcı ve sistem tarafından yürütülen tüm işlemlerin net ve düzenli listesini verir, kullanıcılar bilgisayarın daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duymadıkları herhangi bir işlemi kapatabilir. Donanıma Genel Bakış, kullanıcılara tüm önemli donanım bileşenleri hakkında hem kısa hem de detaylı bilgiler sunarak, kullanıcıların bir bakışta bilgisayarları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. İşletim sistemi, Windows özellikleri (sürüm, versiyon, kurulum tarihi, yapı), tarih, format vb. gibi Windows teknik özelliklerinin bir özetini gösteren yeni eklenmiş bir sekmedir.