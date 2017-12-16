Bitmap uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Bitcoin kabul eden mağazaları harita üzerinden görebilirsiniz.

Son zamanlarda büyük artış gösteren Bitcoin, yatırımcıların da hayallerini süsleyen bir yatırım aracı olarak görülüyor. Türkiye’de henüz çok fazla bilinmese de dünya genelinde oldukça popüler olan kripto para birimi Bitcoin, bazı mağazalarda geçerliliğe bile sahip durumda. Bitmap uygulaması da ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kabul eden mağazaları harita üzerinden görebileceğiniz bir navigasyon uygulaması olarak öne çıkıyor.

Open Street Maps desteğiyle çalışan Bitmap, harita üzerinde turuncu işaretlerle gösterilen noktalarda Bitcoin ile alışveriş yapabileceğinizi gösteriyor. Bu noktalara tıkladığınızda ilgili mağazanın detaylarına ulaşabileceğiniz uygulamada, bu mağazalara her yaklaştığınızda bildirimler de alabiliyorsunuz. iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz Bitmap uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.