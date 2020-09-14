Film endüstrisinde yeni gişe kralı siz olun: Hollywood'da film üretecek ve milyonlara izletecek bir film imparatorluğu kurun. Idle Tycoon Management oyunlarını seviyorsanız, bu yeni film üretme oyunu uçuracak. Gişe imparatorluğunuz büyüdükçe para kazanın, insanlara yeni filmler izletin.

Bu rahat sinema yönetimi oyununun tadını çıkaracaksınız. Box Office Tycoon kendi işinizi farklı bölümlerle yürüttüğünüz, oynaması kolay bir oyundur. İmparatorluğunuzu inşa etmek ve küçük sinemanızı dünyanın en büyüklerinden birine dönüştürmek için önemli yönetim kararları alın.

Filmleri oynatın, çalışanları işe alın, daha fazla para kazanın, daha fazla sinema oluşturmak için yükseltin ve patlamış mısırınızı her zaman sıcak tutun.