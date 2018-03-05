Hangouts Chat, Google tarafından geliştirilen, iş kullanıcılarına özel hazırlanmış güvenli, akıllı iletişim uygulaması. Facebook Workplace, Microsoft Teams veya Slack gibi iş arkadaşlarınızla - çevrenizle hızlıca iletişime geçip birlikte çalışmanıza imkan veren bir uygulama. iPhone ve iPad ile uyumlu ve de ücretsiz indirip Google hesabınıza giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Google’ın masaüstü ve mobil platformda indirmeye açtığı yeni uygulaması Hangouts Chat, çalışanların işini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış. İş arkadaşınızlarınızla bireysel veya grup şeklinde iletişime geçip (mesajlaşma ve görüntülü sohbet) , botlar sayesinde hızlıca toplantılar ayarlayabiliyor, kullanıcı izinleriyle uğraşmadan dosya paylaşımında bulunabiliyorsunuz. Google’ın servisleriyle entegre çalıştığından dokümanları, elektronik tabloları, slaytları doğrudan açıp yorum gönderebiliyorsunuz.

Google Hangouts Chat’i diğerlerinden ayıran şey ise; akıllı botlara sahip olması. Örneğin; Meet botu, tüm kişilerin takvimini inceleyerek toplantıları herkese uyacak bir vakte ayarlıyor.