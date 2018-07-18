Mükemmel sonuçlar için profesyonel görünümlü çekimler yapmanıza ve genişletilmiş görüntü düzenleme parametrelerine erişmenize izin veren Warmlight ile fotoğraflarınızın renkleriyle oynayın daha güzel görünümler kazanmalarına olanak sağlayın.

Akıllı Odak ve Pozlama kontrolü ile bir çekim yapmadan önce bunları manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca canlı filtreler uygulayabilir, çarpıcı çekimler yapabilir, bir profesyonel gibi bir görüntüyü düzenleyebilir ve yaratımlarınızı kolayca paylaşın. Warmlight eklentisiyle varsayılan Fotoğraflar uygulamasının desteklenmesiyle de kolayca paylaşımlar yapabilirsiniz.

Bunların dışında 3 veya 10 saniyelik zamanlayıcı kullanın, böylece çektiğiniz her fotoğrafta görünecek kadar zamanınız olacaktır. Düzenleme sırasında zaman kazanmak için fotoğraf çekerken canlı efektler uygulayın ve değerli anlarınızı kaçırmayın. Özel beyaz dengesi ön ayarları ile mükemmel renkler elde edin. (Lamba, Güneş, Flaş, Bulutlu, Özel)

Parlaklığı, sıcaklığı, kontrastı, gölgeleri ve diğer parametreleri ayarlayarak son dokunuşlarınızı yapın ve aynı zamanda vinyet aracı kullanarak olağanüstü dramatik efektler oluşturun.