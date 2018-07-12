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Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (iOS)

Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (iOS)
Erkan Calp
Erkan Calp -

Türk yapımı en iyi mobil uygulamalar bu listemizi oluşturuyor. Türk uygulama geliştiricileri tarafından hazırlanmış, Apple’ın da en iyi mobil uygulamalar listesinde yer verdiği, hatta yılın en iyi mobil uygulamaları arasına aldığı, dünya genelinde ilgi gören mobil uygulamalara yer verdik. iOS işletim sistemli iPhone/iPad cihazınızda kullanabileceğiniz yerli mobil uygulamaların tümü ücretsiz.

Türk uygulama geliştiricilerin isimleri fazla anılmasa da farklı ihtiyaçları karşılayan güzel mobil uygulamalara imza atıyorlar. Apple tarafından her sene seçilen, farklı dallarda ödül alan en iyi mobil uygulamalar arasında Türk uygulama geliştiricileri de görebiliyoruz. Bu listede de farklı kategorilerde Türk yapımı en iyi iOS uygulamalara yer verdik.

Günden güne büyüyen App Store’da en iyi yerli mobil uygulamaları yakalamak zor oldu. Aşağıda listelenen mobil uygulamalar arasında görmediğiniz, sizce faydalı uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

BiP Messenger BiP Messenger
BiP Messenger BiP Messenger uygulaması ile rehberinizdeki arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ
BiSU BiSU
BiSU BiSU, iPhone ve iPad'inizden damacana su siparişi verebildiğiniz hızlı, sorunsuz bir uygulama. ÜCRETSİZ
BKM Express BKM Express
BKM Express BKM Express, kart bilgilerinizi girmeden alışveriş yapma imkanı tanıyan güvenli ve kolay ödeme sistemidir. ÜCRETSİZ
Bundle Bundle
Bundle Bundle, Flipboard gibi ilginizi çeken haber kaynaklarını bir arada sunabiliyor. ÜCRETSİZ
Diyetkolik Diyetkolik
Diyetkolik Diyetkolik, iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz başarılı bir egzersiz ve diyet uygulamasıdır. DENEME SÜRÜMÜ
Find My Parcel Find My Parcel
Find My Parcel Yurtiçi ve yurtdışı gönderilerinizi tek bir platform üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Fizy Fizy
Fizy Fizy, yerli ve yabancı milyonlarca şarkının yer aldığı Turkcell müzik dinleme, indirme uygulaması. ÜCRETSİZ
Getir Getir
Getir Getir uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan kolayca günlük süpermarket alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
GiderimVar GiderimVar
GiderimVar GiderimVar, gelir giderinizi kategoriler altında düzgün bir şekilde hesaplayarak ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı sağlayan bir iOS finans uygulaması. ÜCRETSİZ
Hopi Hopi
Hopi Hopi sayesinde yaptığımız alışverişlerden puanlar kazanıyor ve bu puanları yeni ürünler alırken kullanabiliyoruz. ÜCRETSİZ
Radyo Kulesi Radyo Kulesi
Radyo Kulesi Radyo Kulesi, Türkçe radyo kanallarını sorunsuz dinleyebileceğiniz iOS uygulaması. ÜCRETSİZ
Scorp Scorp
Scorp Scorp uygulaması Ekşi Sözlük gibi çalışan bir video paylaşım platformu olarak tanımlanabilir. ÜCRETSİZ
Tambu Klavye Tambu Klavye
Tambu Klavye Tambu Klavye, iPhone ve iPad için tamamen yerli, ücretsiz, Türkçe klavye uygulaması. ÜCRETSİZ
Typorama Typorama
Typorama Typorama, iPhone ve iPad'inizde birkaç dokunuşla tipografi yazılar yazmanıza imkan tanıyan popüler bir yerli uygulama.
Ucuzabilet Ucuzabilet
Ucuzabilet Ucuzabilet ile farklı havayollarının uçak sefer ve bilet fiyatlarını karşılaştırarak biletinizi en ucuza satın alabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
UpCall UpCall
UpCall UpCall, Turkcell'in iPhone kullanıcılarına ücretsiz sunduğu gelişmiş arama uygulaması. ÜCRETSİZ
Viatori Viatori
Viatori Viatori, iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabileceğiniz, yeni bir sosyal medya platformudur. ÜCRETSİZ
Yaani Yaani
Yaani Mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış arama motoru ve internet tarayıcısı ÜCRETSİZ
Papillon Papillon
Papillon Aklınıza takılan soruların cevaplarını alabileceğiniz bir platform ÜCRETSİZ
Yemek.com Yemek.com
Yemek.com Yemek.com: Mobildeki en iyi videolu yemek tarifleri uygulaması ÜCRETSİZ

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