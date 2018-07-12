Türk Yapımı En İyi Mobil Uygulamalar (iOS)

Türk yapımı en iyi mobil uygulamalar bu listemizi oluşturuyor. Türk uygulama geliştiricileri tarafından hazırlanmış, Apple’ın da en iyi mobil uygulamalar listesinde yer verdiği, hatta yılın en iyi mobil uygulamaları arasına aldığı, dünya genelinde ilgi gören mobil uygulamalara yer verdik. iOS işletim sistemli iPhone/iPad cihazınızda kullanabileceğiniz yerli mobil uygulamaların tümü ücretsiz.

Türk uygulama geliştiricilerin isimleri fazla anılmasa da farklı ihtiyaçları karşılayan güzel mobil uygulamalara imza atıyorlar. Apple tarafından her sene seçilen, farklı dallarda ödül alan en iyi mobil uygulamalar arasında Türk uygulama geliştiricileri de görebiliyoruz. Bu listede de farklı kategorilerde Türk yapımı en iyi iOS uygulamalara yer verdik.

Günden güne büyüyen App Store’da en iyi yerli mobil uygulamaları yakalamak zor oldu. Aşağıda listelenen mobil uygulamalar arasında görmediğiniz, sizce faydalı uygulamalar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.